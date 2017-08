Malena presume de la relación de Matilda con 'Roco'

A pesar de los muchos kilómetros que separan a Malena Costa de Mario Suárez, este verano está siendo de lo más especial para la modelo.

La modelo ha publicado dos vídeos de lo más divertidos de su hija, la pequeña Matilda, quien no solo ha comenzado a andar, sino que también corre y no para de cantar. Su perro Roco está más que integrado en la familia y parece que se ha convertido en el perfecto compañero de juegos de la pequeña. Y es que según ha compartido Malena, uno de los grandes valores que aprenden los niños cuando se crían con perros es a compartir. En el otro video la niña no para de correr de un lugar a otro sin parar de reír y ante la atenta mirada de su madre, quien asegura que con ellos no puede aburrirse nunca.