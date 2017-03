Manel Navarro: "Me llevo muy bien con mis compañeros de Objetivo Eurovisión"

Para los que todavía no os habéis enterado, el próximo 13 de mayo es la final del Festival de Eurovisión en Ucrania y el representante español, a pesar de las polémicas de selección y demás, va a ser Manel Navarro. El tema elegido para este año es Do it for your lover.

Hemos tenido la oportunidad de hablar con nuestro candidato a ganar la edición de este año del concurso musical más importante de Europa y hemos descubierto secretos y detalles de la vida del artista desconocidos hasta el momento.

¿Cuál es su película favorita? ¿Qué pone en el único tatuaje que lleva el artista? ¿Porqué escucha la canción Despacito de Luis Fonsi antes de sus actuaciones? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo van los preparativos de la puesta en escena? ¿Cómo fue la experiencia de grabar su primer videoclip? ¿Qué amuleto lleva siempre encima? ¿Cómo se lleva con sus ex compañeros de 'Objetivo Eurovisión'? ¿Qué estudia?... Descubre estos y otros detalles del día a día de Manel Navarro en la entrevista que te ofrecemos a continuación. ¡Que la disfrutes!

REPRESENTANTE DE ESPAÑA EN 'EUROVISIÓN'

CHANCE:¿Alguna vez pensaste que ibas a representar a España en Eurovisión?

Manel Navarro: Era algo que nunca se me había pasado por la cabeza algo tan grande, yo hacía música porque me gustaba, pero nunca me había planteado llegar a algo de este calibre.

CHANCE: ¿Cuál es el origen y cómo te embarcas en este proyecto? ¿Cómo te sientes?

M.N.: Me lo plantearon en la Gala de los Premios 40, al principio choca un poco, no me lo pensé demasiado, dije que sí y no me arrepiento de haber tomado esta decisión. La verdad es que muy feliz, contento, súper ilusionado, cansado por todo lo que estoy trabajando, pero esto también es la parte bonita del proyecto.

CHANCE: ¿Tienes preparada la puesta en escena para Eurovisión?

M.N.: No está preparada al 100%, pero hemos tenido dos ensayos pero hemos cogido color y forma, y tiene buena pinta.

CHANCE: ¿Te va a acompañar tu banda? ¿Tienes preparada tu camisa hawaiana para Eurovisión?

M.N.: No lo tenemos claro, es algo que tenemos que decidir.Aún no sabemos, si vamos a ir en camisa o vamos a cambiar de vestuario, aún no sabemos nada de nada.

ESTUDIOS, FAMILIA, CHICAS Y AFICIONES

CHANCE: ¿Qué hacías antes del proyecto Eurovisión? ¿Has tenido que apartar estudios?

M.N.: Estaba estudiando Turismo en la UAB (Barcelona). Y he tenido que apartarlo. Tengo 1º y 2º aprobados y el primer semestre de 3º. Si el año que viene puedo, volveré a retomar los estudios.

CHANCE: ¿Cómo te ves de aquí a unos años?

M.N. : Pues, si puede ser ojalá el Turismo siga aparcado y poder seguir dedicándome totalmente a la música.

CHANCE:¿Cuál es tu película favorita?

M.N. : Into de wild o Hacia rutas salvajes, y llevo tatuada una frase de ese filme "la felicidad solo es real cuando es compartida", es el único tatuaje que llevo. Es la frase más bonita y real del mundo, mi filosofía de vida. Es fundamental tener gente alrededor...

CHANCE: ¿A quién tienes tú, a tu alrededor?

M.N. : Tengo a mucha gente, a mis amigos,a mi familia, a mis amigos de Barcelona, a la gente de la compañía, a los nuevos amigos de Madrid,... siempre me siento acompañado y con gente a mi alrededor.

CHANCE: ¿Cómo ven ellos que estés triunfando, que ahora seas un personaje público y conocido?

M.N. : Siguen siendo los mismos, yo no he cambiado para nada en el trato con ellos y mis amigos tampoco han cambiado, y por eso me han demostrado que son amigos de verdad.

CHANCE: ¿Y que tal llevas el tema chicas? Ahora, además, con las fans,...

M.N. : Bueno, ahí vamos, siempre hay alguna cosilla...

CHANCE:¿Cuál es tu plato favorito?

M.N. : Me gustan 'los platos de gordo', las hamburguesas, las pizzas, los kebabs... aunque de vez en cuando una ensalada con pollo tampoco está mal.

CHANCE: Hay que cuidarse comiendo esos platos ¿no?

M.N. : Si, si ahora que estoy sin tiempo de ir al gimnasio, me tengo que cuidar, antes cuando jugaba a fútbol si que me podía permitir estos menús de fast food.

CHANCE: ¿Cuáles son tus afinidades, tus hobbys...? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

M.N. : Adoro el fútbol, siempre que puedo echo una pachanga con los colegas, y me gusta quedar con mis amigos para tomar unas cervezas, el ambiente de la calle, salir de fiesta...

CHANCE: ¿Cuál es el estilo musical que más te gusta?

M.N. : Guitarra y voz, me flipa el Che dance, James Be,... Y de un tiempo a esta parte me he aficionado al Tropical House y al

SU LOOK Y ESTILO MUSICAL PROPIO

CHANCE: Tienes un look muy surfero, hawaiano, muy americano,... ¿Qué tipo de ropa te gusta vestir?

M.N.: Me gusta el rollo de playita, surf,... Compro muy a menudo en tiendas de segunda mano, me mola ser diferente y llevar ropa que la gente no se pone de normal...

CHANCE: Cuéntanos como es este nuevo estilo de música y háblanos de tu canción, ya que no es a los que estamos acostumbrados en este país.

M.N.: Es un tema que sorprende que nuestro país lleve algo así, y puede ser guay porque Europa no se espera que llevemos un tema de este tipo. El estilo es pop-reggae, fresco, una lección alegre junto con una puesta de escena también muy alegre y surfera.

RELACIÓN CON SUS COMPAÑEROS DE 'OBJETIVO EUROVISIÓN' Y SUS FANS

CHANCE: ¿Cómo te llevas con tus compañeros de Objetivo Eurovisión?

M.N : Yo bien, me llevo bien con todos, aunque la gente diga que no, me llevo bien con todos. Quedo con ellos, e incluso voy a verlos a los bolos.

CHANCE: ¿Cómo se lleva entrar en Eurovisión y empezar con polémica?

M.N : Al principio no fue fácil, era mi primera vez en la televisión y recibir esas energías negativas y esa tensión, no es fácil y más teniendo allí a tus padres y amigos. No fue nada fácil el momento, pero ahora pienso en el presente y me quedo con las cosas positivas antes que con las negativas.

CHANCE: ¿Cómo se lleva tener fans al otro lado del charco en países como México?

M.N. : Estoy muy contento, les agradezco mucho el apoyo... Me hacen sentirme realizado y es un orgullo tener fans en México y Argentina.

CHANCE: ¿Habrá disco después de Eurovisión?

M.N. : Pues disco no lo sé, habrá un EP antes de Eurovisión con las dos canciones que han salido ya, luego añadiremos dos inéditas y un par de versiones más...

CHANCE: ¿Y el tema fans? ¿Recibes muchos mensajes?

M.N. : Recibo muchos mensajes y procuro contestarlos a todos, tardo porque son una gran cantidad... Contesto a los mensajes positivos y a las críticas constructivas y eso siempre se agradece.

CHANCE: ¿Vas a realizar alguna colaboración con algún artista o compañero de Objetivo Eurovisión?

M.N. : Pués aún no hay nada, pero se está mirando de hacerlo en un futuro.

CHANCE: ¿El colgante que llevas es muy especial verdad? (lo besa)... ¿Qué rituales haces antes de salir al escenario?

M.N. : Antes no tenía ningún ritual, pero ahora tenemos una canción con la banda que cantamos siempre... Despacito de Luis Fonsi, no tiene nada que ver... pero ayuda a que se nos pasen los nervios. El colgante me lo regaló mi madre, es la mano de Fátima, nunca me la he quitado, me gusta pensar que me da suerte...

CHANCE: ¿Va a haber alguna modificación de la canción de aquí a Mayo?

M.N. : Pues no lo creo, pero puede ser que sí, no lo sabemos...