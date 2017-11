Manolo Blahnik: "No saben lo que tenemos en España de bellezas"

España y la revista Vogue homenajean al diseñador de zapatos más importante de nuestro país y lo hace con una exposición en la que hace un recorrido por toda su trayectoria. 'Manolo Blahnik: El arte del zapato' llega a las salas del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid y lo hace para quedarse hasta el próximo 8 de marzo con 212 zapatos de la talla 37 firmados por el diseñador español.

Manolo Blahnik: Es una cosa que no le puedo decir, es una cuestión personal. No sé lo que tienen, nunca pude saberlo pero algo tienen porque decía alguien a su colega que ponerse un zapato es un acto teatral y después como están bien hechos, pues duran.

M.B: Son tantas que ya no me acuerdo de todas pero tengo un momento aquí cuando veo a Maribel Verdú caminando que digo es divina o a Paz o todas nuestras actrices que son geniales, no saben lo que tenemos en España de bellezas.