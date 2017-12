Manuel Campo Vidal, Premio de Periodismo Camilo José Cela por su contribución "al fortalecimiento de la sociedad civil"

La Fundación Independiente ha concedido el Premio de Periodismo Camilo José Cela al periodista y presidente de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión, Manuel Campo Vidal, "por su contribución, desde el ámbito de la comunicación, al fortalecimiento de la sociedad civil".

En su opinión, "España no va bien porque expulsa talento, porque no aprovecha el talento que tiene". En este sentido, ha dicho que "no es que investiguen los países que son ricos, es que solo son ricos aquellos países que investigan". "Por lo tanto, si perdemos nuestro talento, si expulsamos a nuestros científicos, tendremos a futuro una situación muy complicada y España --uno de las diez países más importantes del mundo-- irá para atrás: ¡Cuidado con la expulsión de los científicos!", ha advertido.