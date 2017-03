Manuel Carrasco presenta su nueva fragancia 'Libre'

Manuel Carrasco no para en la recta final para ser papá por primera vez. El cantante tiene una agenda cargada de proyectos profesionales, con gira de conciertos, y perfume que acaba de presentar. Después de conseguir que su disco Bailar el viento se haya convertido en el más vendido en 2016, el cantante nos sorprende con su primer perfume, Libre, que refleja su personalidad, seductora e irresistible.

El artista despidió un gran año, en el que también consiguió quedar segundo en el exitoso programa de televisión La Voz. Aunque no sabe todavía si volverá a ser coach este año. El 2017 lo ha empezado con muchas ganas, y es que está a punto de convertirse en padre por primera vez de una niña, fruto de su relación con la periodista Almudena Navalón.

Aunque todavía no tienen el nombre decidido para la pequeña, su deseo principal es que todo vaya bien y que no haya ningún problema. Cuando la niña ya venga al mundo, acompañará a su papá a los conciertos. Así nos lo dijo el artista.

CHANCE: Manu, ya tienes tu perfume. ¿Cómo es?

Manuel Carrasco: Bueno, tiene que ver mucho conmigo, es lo que he intentado en todo momento, que me sintiera a gusto con el perfume y con la imagen del perfume. Es un perfume muy fresco, creo que a la gente le va a gustar, te da un punto de buen rollo.

CH: ¿Cómo ha sido el proceso de elaboración del perfume?

M.C: Pues la verdad es que ha sido muy fuerte, es de estas cosas que a las madres les gusta. El proceso ha sido muy guay, cuando hablaba con Gregorio, que es el perfumista, hablábamos de como hacerlo, y resultaba muy curioso, porque se me parecía mucho al proceso de hacer una canción.

CH: ¿Qué olores hay?

M.C: Bueno, hay muchos, el del mar es uno de los aromas que más me llega, es olerlo y sentir un monton de cosas, ir a mi infancia, un montón de recuerdos...

CH: ¿Cómo eres?

M.C: Yo creo que soy un tío apasionado, entregado, que le gusta hacer música, poner lo mejor en cada cosa, soy muy positivo, y creo que soy buena gente.

CH: ¿Por qué el nombre de Libre?

M.C: Pues intento ser lo más libre posible, mira que es complicado. Por eso creo que el nombre del perfume está muy bien, es una palabra que he utilizado en varias canciones y una de mis palabras favoritas.

CH: ¿Cómo va la gira?

M.C: En la gira ha habido un punto y a parte, he acabado el 2016, pero voy a seguir un poco en el 2017 con la gira en España, yendo a muchas ciudades que no he visitado, y luego cuando termine el verano me voy a América, voy a hacer como quince países.

CH: Qué bien has terminado el año.

M.C: Pues que todos los años sean así, sería lo ideal, ha sido un disco muy escuchado, el disco más vendido, sigue estando arriba del todo, tiene un paso del tiempo muy bueno. El otro día lo escuché un poco y dije 'creo que va a caducar bien el disco' y eso quiere decir que se ha parido bien.

CH: A punto de ser papá. ¿Cómo estás?

M.C: Pues imaginate, muy emocionado. Es algo que siempre había tenido en la mente, tenía ganas de vivirlo, y ya estoy en ello, me queda poquito y estoy muy feliz, muy feliz de vivir ese día a día, y de vivir esa experiencia que seguro me va a marcar en mi vida.

CH: ¿Eres niñero?

M.C: Soy muy niñero, creo que me doy bien con los niños, así que con la mía va a ser igual... Madre mía, digo estas cosas y a veces ni me lo creo, la verdad. Pero sí, va a ser muy bonito.

CH: ¿Ya le cantas a tu hija?

M.C: Alguna vez que otra sí, ya tiene que ir entrando en vereda. Pero sí, yo soy de cantar y bueno, le cantaré luego cuando nazca y la llevaré a los conciertos... Bueno, vivirá conmigo todo esto tan bonito que me pasa.

CH: ¿Ya tenéis el nombre?

M.C: Pues estamos pensando todavía los nombres, no es tan fácil, hay miles y miles de nombres. Estamos en ello, ya os enteraréis, no lo sabemos. Lo único que quiero es que venga bien, que es lo mas importante. No te puedo decir en que punto está porque estamos valorando diferentes nombres, clásicos y no clásicos, los clásicos me gustan, pero no lo sé, ya veremos.

CH: ¿Cómo está Almudena?

M.C: Súper bien, lo está llevando genial, todo dentro de la normalidad, y contentos por ello, porque es lo que queremos, que salga todo bien y que no haya ningun contratiempo.