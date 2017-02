Manuel Rivas: "Lo moderno y novedoso es que los niños lleven un libro en la mano"

Considera que "la gran revolución pedagógica sería situar a la biblioteca en el centro geográfico de la escuela"

El escritor gallego Manuel Rivas (A Coruña, 1957) ha defendido este martes en Ourense que hoy día "lo moderno y lo novedoso" es que los niños "lleven un libro en la mano" y no el dominio que puedan tener sobre las nuevas tecnologías.

Así lo ha señalado tras un encuentro en el Liceo de la ciudad con alumnos de quinto de Primaria para debatir sobre su libro 'Bala perdida', una actividad que forma parte del Programa de Animación a la Lectura del Ayuntamiento de Ourense.

Un total de 480 alumnos y 34 profesores de 20 colegios de la ciudad participan en este proyecto con el que se pretende incentivar el hábito de la lectura entre los más pequeños. Así lo ha explicado la concejala de Educación del Ayuntamiento de Ourense, Belén Iglesias, durante la presentación de este encuentro.

Iglesias ha destacado que, además de ofrecer la oportunidad de charlar con un autor gallego (en este caso Manuel Rivas), el Programa de Animación a la Lectura también ofrece unidades didácticas para facilitar el acercamiento de los más jóvenes a la Literatura.

DEBATE

A lo largo de más de una hora el autor gallego ha debatido con los alumnos de Primaria sobre su libro 'Bala perdida' y ha destacado el "interés" y "atención" con el que estos jóvenes se acercan a la lectura.

Tras el encuentro Rivas ha defendido el papel de la literatura y de la escuela en la formación de las nuevas generaciones y ha reivindicado el papel del libro en este proceso.

"En estos tiempos en los que parece que hay una obsesión por meter en las aulas las nuevas tecnologías. Para mí la gran revolución pedagógica sería situar a la biblioteca en el centro geográfico de la escuela", ha reivindicado el autor coruñés.

El autor de 'El lápiz del carpintero' o 'La lengua de las mariposas' ha lamentado que en la actualidad las escuelas se hayan convertido en "un espacio donde todo pasa por la tecnología" y en el que "todos" los niños tienen móviles o tabletas, "cuando lo importante sería que supieran manejar bien un diccionario o interpretar un libro".

"Hay niños que ya no saben prácticamente caligrafía, o no saben hacer cuentas si no es con el ordenador. Para mí eso es un atraso. Lo moderno y lo novedoso es que lleven un libro en la mano", ha reivindicado.

"ABIERTO A APRENDER"

También ha defendido la escuela como "ese tiempo en el que la gente lo único que tiene que hacer es estar abierto a aprender" y ha lamentado que en la actualidad "se ha convertido el espacio escolar en una especie de guardería para tener tutelada a la gente y marcar su conducta".

El escritor ha destacado el éxito de este tipo de encuentros con jóvenes, aunque ha calificado como "un reto" conseguir su atención y "hablar de literatura contando historias, para que vean que no es algo marginal sino que forma parte de la vida".