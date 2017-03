La investigadora María Elvira Roca desmonta la leyenda negra de los imperios: "La hispanofobia está en el ADN de Europa"

La profesora e investigadora María Elvira Roca publica 'Imperiofobia y la leyenda negra' (Siruela), un repaso por esos mitos que a juicio de la autora se han creado en torno a los grandes dominadores del mundo durante siglos, con especial atención a España, que generó "una hispanofobia que está en el ADN de Europa y la Ilustración".

"Esta hispanofobia es un componente esencia de la Historia de Europa y no se prescinde de ella fácilmente. Los propios españoles no somos las más hispanófobos, pero somos unos más en el pelotón", ha señalado en una entrevista con Europa Press la investigadora, quien cree que la crisis económica reciente de 2007 "demostró que todos esos tópicos contra España podían seguir utilizándose".

Roca trata de desmontar algunas acusaciones que ha arrastrado el Imperio español, como la de un genocidio en América "que no ocurrió, por lógica". "La cantidad de españoles que viajaron a América fue muy poca comparada con las poblaciones de allí que conquistaron. ¿De dónde salió la gente? Si no quieres imperar sobre los desiertos, tienes que contar con la gente que te encuentras. Los imperios no pueden actuar como genocidas porque se quedan solos", ha señalado.

De hecho, lamenta que desde la propia España se haya fomentado esta leyenda negra, en especial desde los intelectuales, algo que cree que también está ocurriendo ahora en Estados Unidos a través de figuras como la de Noam Chomsky o Susan Sontag.

"Hoy cualquiera que quiera tener un prestigio lo que hace es imitar el estilo francés, es un clásico en la Historia de España y lo sigue siendo. Además, a ver quién se pone a hablar bien de España: si hoy en día una persona quiere abrirse camino en el mundo cultural español, hay que denigrar al país", ha lamentado.

150 AÑOS DE VIDA PARA UN IMPERIO ESTABLE

Esta defensa del imperio español se extiende por las páginas de 'Imperiofobia y leyenda negra' a otros imperios conocidos en la Historia, como el ruso, el americano o el liderado por Gengis Kan. "La mayor parte de los imperios no han sido perjudiciales para los territorios que han vivido en su interior, y por eso duran tanto tiempo", ha recordado Roca.

"Han sido grandes procesos de avance en la Historia del género humano, mira lo que supuso Gengis Kan, que construyó el más grande de todos los imperios, consolidando la vida urbana en Asia, y sin embargo ha sido el de la leyenda más atroz: al final, queda de la idea de que era un pedazo de animal sobre un caballo cortando cabezas", ha criticado.

La investigadora malagueña estima que el patrón de duración de un imperio cuenta con entre 100 y 150 años de "estabilidad", con periodos de paz y crecimiento demográfico. "Después empieza la caída, pero es que es lógico que los imperios tengan un final, porque son casi un movimiento contra la naturaleza, algo que requiere un enorme esfuerzo de construcción", ha indicado.

TRUMP, "UN ATAQUE DE PÁNICO" EN ESTADOS UNIDOS

Preguntada sobre si Estados Unidos podría considerarse ahora un imperio, ha respondido afirmativamente --"se ha expandido por el oeste, el sur, el norte...y ha avanzado replicándose a sí mismo"--, al tiempo que entiende que la llegada de Donald Trump a la presidencia no pone en riesgo su hegemonía.

"Trump es el síntoma de un ataque de pánico del imperio norteamericano, que ahora no sabe cómo parar su expansión, pero este proceso va más allá de la voluntad de un individuo. Esto ha sucedido en todos los imperios y, por ejemplo, el asesinato de Julio César tuvo mucho que ver también con un ataque de pánico", ha concluido.