María José Suárez: "Mi hijo todavía no conoce a sus hermanos"

CHANCE

La modelo y diseñadora María José Suárez ha dado el pistoletazo a la Navidad con la presentación de las novedades de turrones y mazapanes para estas fiestas en el evento Lo Bueno Se Hace Esperar, que fue organizado por Produlce, la Asociación Española del Dulce, en el Palacete de Duques de Pastrana.

Durante el evento, la modelo y diseñadora desveló cómo serán estas Navidades, muy especiales para ella, y es que serán las primeras con su hijo Elías en casa. Además, nos confirmó sus planes para el 2018, contraer matrimonio con su pareja y padre de su hijo.

CHANCE: María José, ¿cómo vives tú la Navidad?

María José Suárez: Este año para mí va a ser muy especial porque tengo a mi pequeñito y me hace triple ilusión, eso que todavía es muy chiquitín, que no va a disfrutar de los regalos y todo eso, pero simplemente decorar la casa teniendo el aliciente de que está ya con nosotros va a ser una Navidad muy especial.

CH: Cuéntame con más detalle.

M.J.S: Nochebuena y Navidad lo vamos a pasar en Sevilla y el día 26, que es San Esteban, en Barcelona, y estaremos hasta el 30, con la familia de Jordi. El 31 nos volvemos a Sevilla porque nos vamos con amigos, nos hemos cogido una casa.

MARÍA JOSÉ SUÁREZ: "MI HIJO ES UN NIÑO TRAMPA, ES TAN BUENO QUE DIGO, TENGO OTRO YA"

CH: Qué bien organizado.

M.J.S: Hemos organizado la Navidad con tiempo.

CH: Qué bien que sea de Barcelona y tengan allí también su fiesta navideña.

M.J.S: Al final es un poco organizarse, para ellos el 26 es un día muy bonito, que se reúne toda la familia. Los Reyes los haremos en casa también porque están todos mis sobrinos.

CH: ¿Cómo es Elías?

M.J.S: Estoy enamorada de él porque es un niño tan bueno, tan noble, duerme bien y come bien, no se ha puesto malito. Ahora mismo toco madera, esto es un niño trampa, de esto que dices "tengo otro ya".

CH: ¿Qué tiempo tiene?

M.J.S: El sábado cumple tres meses.

CH: Ya has pasado la peor etapa.

M.J.S: Si esta es la peor no te digo. Encantada, y también a nosotros nos ha cogido la maternidad y la paternidad con una edad, con una experiencia. Se vive con otra tranquilidad que cuando lo tienes joven.

CH: Estás contenta porque lo has tenido en el momento.

M.J.S: Yo también estoy más tranquila a nivel de trabajo, él también a pesar de que trabaja muchísimo, pero ya no son esos viajes maratonianos. Nos ha llegado a los dos en la plenitud, a parte también tenemos ayuda y creo que todo es un compedio de cosas que te hace disfrutar muchísimo más.

MARÍA JOSÉ SUÁREZ: "LA MATERNIDAD HA DESPERTADO EN MÍ EL AMOR INCONDICIONAL"

CH: ¿Tiras mucho de abuelos?

M.J.S: Tiro de abuelos porque los tengo muy cerquita. Voy con el carro y se lo dejo a mi madre. Mi madre está encantada.

CH: ¿Cómo te ha cambiado a ti la maternidad?

M.J.S: Ha despertado en mí un sentimiento que desconocía de amor incondicional hacia una personita que hace tres meses no formaba parte de tu vida, es increíble que en tan poco tiempo se pueda querer tantísimo a una persona. En eso me ha cambiado, en esa parte de sentimiento bonito, de responsabilidad. Por otra parte, yo sigo haciendo mi vida de antes también así que sigo trabajando, sigo estando activa, en esa parte no me ha cambiado tanto.

CH: ¿Te imaginas ahora la vida sin él? ¿te acuerdas de cómo era la vida antes sin él?

M.J.S: Sí que me acuerdo, también era feliz cuando no tenía niño, pero es verdad que ahora me siento muchísimo más completa.

CH: ¿A quién se parece?

M.J.S: Hay días que yo digo hoy lo estoy viendo igual que su padre, pero otras veces me recuerda a mí cuando pequeñita.

CH: ¿El padre se acordaba de lo que era cambiar los pañales?

M.J.S: Sí porque él siempre da el biberón, cambia pañales y si no se acordaba lo ha aprendido ahora. Lo hace.

CH: Eso es lo importante, es un padre.

M.J.S: Se involucra mucho y está disfrutando muchísimo de esta paternidad.

MARÍA JOSÉ SUÁREZ: "MI HIJO TODAVÍA NO CONOCE A SUS HERMANOS; ESTAS COSAS NO HAY QUE PRECIPITARLAS; AL PRINCIPIO LAS COSAS CUESTAN ENCAJARLAS"

CH: ¿Sus hermanos?

M.J.S: No los conocemos todavía, por circunstancias nos vinimos de Barcelona, porque quisimos establecer la base en Sevilla. Jordi viene todas las semanas a Madrid y viaja fuera. Espero que sea pronto. Si se da, se da y si no, se dará cuando se tenga que dar. Estas cosas no hay que precipitarlas y hay que tomarlas con naturalidad. Al principio las cosas cuestan encajarlas.

CH: ¿Hay buena sintonía?

M.J.S: No hemos querido forzar. Jordi con sus hijos tiene excelente relación, cuando va a Barcelona queda con ellos, pero hemos querido dar un tiempo prudencial. Tiene que salir de ellos también. Yo no los conozco, tiene que salir de ellos.

CH: Con lo simpática que tú eres. El año que viene si no hay niño, ¿hay boda?

M.J.S: Estamos decididos a que sí, que será el año de nuestra boda.

CH: ¿Para cuándo más o menos?

M.J.S: Nos van quitando las fechas.

CH: ¿Cómo fue esa pedida?

M.J.S: Tengo aquí mi anillo, fue un momento muy bonito, muy íntimo. Él se puso de rodillas y me lo pidió como hay que pedirlo.

MARÍA JOSÉ SUÁREZ: "EL 2018 SERÁ EL AÑO DE NUESTRA BODA; SE PUSO DE RODILLAS Y ME LO PIDIÓ COMO HAY QUE PEDIRLO"

CH: El año que viene solo os trae buenas noticias. ¿La boda sería en Sevilla?

M.J.S: Sí, en Sevilla. Decimos que Sevilla pero vemos un sitio que nos encanta y decimos "¿por qué no nos casamos aquí?", todavía no está decidido.

CH: ¿Cómo está Eva?

M.J.S: Muy contenta y estoy feliz por ella.

CH: Otro niño.

M.J.S: Van todos seguidos.