María Lapiedra se enfrenta a María Patiño y Jordi Martín en su entrevista más dura

Anoche María Lapiedra se sentaba en Sábado Deluxe en medio de toda la vorágine surgida tras hacerse público su romance con Gustavo González, y lo hacía enfrentándose a las amigas de su actual pareja: María Patiño y Gema López, viviendo unos de los momentos más tensos de la noche.

Lapiedra, que se ha convertido en la absoluta protagonista de Sálvame, empezaba su entrevista sentada enfrente de Jorge Javier, María y Gema, rompiendo Patiño el hielo explicando el motivo de su enemistad con la entrevistada: "me llama la atención el soportar que esta persona me llame zorra", y mientras la actriz intentaba justificarse María aseguraba: "Si yo hubiese llamado a esta señora zorra en público o en privado a mí me hubiesen machacado porque se supone que juzgo a una mujer o por su pasado o por su forma de ser o su forma de vestir...".