María Patiño: "No me quiero casar"

CHANCE

María Patiño no quiso faltar a la presentación de la nueva aventura profesional de Mila Ximénez. Feliz al lado de sus compañeros, la sevillana admite que este no ha sido su mejor año. Aunque lo vaya a terminar dando las Campanadas en Mediaset, la pérdida de su padre a comienzos de este 2017 ha supuesto un antes y un después en la vida de la periodista.

CHANCE: ¡Enhorabuena por las Campanadas!

María Patiño: Preferiría tener a mis padres y no dar las Campanadas.

CH: ¿Borrarías este año?

M.P: No, yo vivo de lo que vivo para poder vivir lo que vivo en el presente pero no ha sido el mejor año de mi vida para nada. Otra cosa es que yo me calle las cosas, no las comparta y al final hago lo que todo el mundo, callarnos la tristeza y compartir las alegrías.

CH: ¿Y a nivel profesional?

M.P: Tengo todo y más de lo que podría tener pero quiero todavía más de lo que tengo, no lo dudéis.

MARÍA PATIÑO: "TENGO UN AGOBIO CON ESO QUE ME MUERO. NO ME QUIERO CASAR"

CH: Te tengo que preguntar por el mensaje de Facebook de María José Campanario.

M.P: No tengo nada que decir, que está mejor que nunca, que tiene otra vez la misma mala leche y me alegro que esté recuperada. En la Feria de Abril no son antecedentes penales.

CH: ¿Te sobra alguno de los compañeros en las Campanadas y te falta alguno?

M.P: Hombre, claro. Evidentemente soy muy amiga de Gemma y Chelo y Jorge. Yo la verdad es que con Mila, Terelu, tengo buena relación con todo el mundo, me cabreo con ellos al mismo nivel que los quiero. Me encantaría estar con Gemita, es mi alma gemela pero sé que lo va a disfrutar que te mueres y me va a dar mucha envidia, yo voy a pasar mucho frío y ella no.

CH: ¿El año que viene una de las cosas que más feliz te podría hacer sería una boda?

M.P: Me lo preguntáis tanto que ya no me quiero casar. Tengo un agobio con eso que me muero. No me quiero casar. Si me caso es que ya paso de contarlo, esto es como la típica frase que preguntamos todos todo el rato. Yo quiero llegar un día y decir me he casado. Me entra mucha ansiedad porque realmente no es algo importantísimo pero tampoco quiero que sea un asunto de Estado, bueno que sé que no lo es.

CH: Has hecho grandes portadas. El biquini de María Patiño.

M.P: Cuando me he visto en este no me ha gustado. Una se quiere ver siempre más mona de lo que es y va cumpliendo años y lo llevo cada vez peor, no me gusta verme en biquini, no me gusta verme con mi pareja pero entiendo tanto lo que hago que lo único que puedo dar es gracias porque me siento muy respetada por la prensa.

CH: ¿Es recíproco?

M.P: Me siento parte de lo que sois y siempre presumo que yo partí de lo que estáis haciendo vosotras. Es lo que dicen los americanos. 'Yes, we can' todos podemos llevar.