María Teresa y Edmundo Arrocet, vacaciones de verano por separado

Desde que Edmundo Arrocet volviese de Supervivientes no se había separado de María Teresa Campos, descubriendo a su llegada que había sufrido un ictus. Sin embargo, la pareja de enamorados están pasando las vacaciones de verano por separados.

Declarada una seguidora incondicional, María Teresa no quiso perderse el concierto ofrecido por Dani Martín en Starlite: "Soy una gran fan y además ahora lo he echado mucho de menos porque se ha tomado un tiempo". En el mismo concierto, María Teresa aclaraba el motivo por el que Edmundo no estaba a su lado, pasando las vacaciones de verano por separado.