Mariah Carey podría ser demandada por Dirk Clark Productions

"Son cosas que pasan. Que todos tengan un feliz y saludable año nuevo. Seguiré dando más titulares en 2017", aseguró Carey en un breve mensaje publicado en su cuenta de Twitter, junto a un vídeo con una de sus características muecas. Clark Productions, la compañía responsable de la producción del evento, está indignada con las acusaciones realizadas por la artista y estaría barajando interponer una demanda.

Shit happens 😩 Have a happy and healthy new year everybody!🎉 Here's to making more headlines in 2017 😂 pic.twitter.com/0Td8se57jr