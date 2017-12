Mariló Montero sobre los abusos: "Siempre que se me ha tratado mal en el trabajo lo he denunciado"

Mariló Montero ha hablado a CHANCE del tema de los abusos al preguntarle sobre "la manada", y de cómo ha educado a sus hijos en este aspecto y en la solidaridad. También ha querido aclarar varios rumores de su posible vuelta a la televisión y de su vida en Nueva York.

M.M: Yo lo he dicho siempre cuando he sido injustamente tratada en el trabajo. He contado que yo tuve un jefe que no me iba a subir el sueldo porque mi marido tenía dinero y mi compañero que hacía menos, porque yo era la directora del programa, le iba a subir el sueldo porque tenía dos divorcios. Yo lo he dicho siempre, cuando se me ha tratado mal en el trabajo me he ido a recursos humanos y lo he denunciado. Otra cosa es que en España las mujeres que han denunciado que han sido abusadas no se atreven a decir el nombre del agresor porque son ellas las que van a perder el trabajo aquí no somos heroínas en ese aspecto.