Marina Abramovic, Juan Uslé o David Hockney, entre las ventas más tempranas de ARCO

Una fotografía de Marina Abramovic o las pinturas de Juan Uslé y David Hockney se encuentran entre las ventas más destacadas del primer día de ARCO '17 que se celebra en Ifema en Madrid, según datos que ha recogido Europa Press de diversas galerías presentes en la feria.

Desde primera hora del pasado miércoles 22 de febrero, día de inauguración de este encuentro, ya se habían producido las primeras ventas. Una de ellas ha sido la galería Lelong, gracias a su 'The Yosemite Suite Nº 21' de David Hockney, cuadro por el que se ha pagado 20.000 euros.

No obstante, no ha sido hasta el momento su mejor venta, puesto que esta galería francesa se ha desprendido de un cuadro de Juan Uslé, 'Naranja', por 75.000 euros, así como de otra obra del artista Barthélémy Toguo por cerca de 50.000 euros.

En la galería suiza Art Bärtschi el ritmo de ventas ha sido "muy bueno" a lo largo del primer día, tal y como ha explicado a Europa Press un portavoz de la galería, que ha conseguido vender la fotografía 'Portrait with a lamb' de Marina Abramovic por 70.000 euros. Otras ventas de este stand han sido obra de Daniel Canogar o Samuel Rosseau, con su esfera 'Soleil Noir'.

La galería belga Maruani Mercier únicamente había vendido una de sus piezas, 'Light saber' de Hank Willis Thomas por 60.000 euros. Mientras, la galería española F2 ha registrado la venta de la pintura 'Under the sun of adolescence', de Diego Delas, por 5.500 euros.

Otras galerías también han logrado una importante cifras de ventas, aunque sin facilitar obra ni cantidades, como es el caso de la galería Guillermo de Osma --con un importante cuadro de Joaquín García-Torres, 'Constructif avec quatre figures'-- que ha vendido seis piezas, o la argentina Nora Fisch, con prácticamente todo vendido en su primer día.

Por su parte, el coleccionista argentino Eduardo Constantini ha hecho pública alguna de sus adquisiciones a través de su fundación, como es el caso de 'Taxi', de Alejandra Seeber (en la galería Barro) o dos libros de Mirta Dermisache en la galería Mauro Herlitzka, entre otros.