Mario Casas: "Mi hermano Óscar es un rebelde sin causa"

El cine está de suerte, y es que un nuevo film llega a las carteleras Contratiempo, protagonizado por Mario Casas y José Coronado. Los actores y el resto del reparto disfrutó de una noche de estreno en la que no faltaron compañeros de profesión.

Mario Casas se mostró una vez más muy discreto sobre su actual situación sentimental, tras el fin de su historia de amor con Berta Vázquez.

CHANCE: Mario, no sabíamos si eras tú o un modelo.

Mario Casas: Mi personaje le gusta ir a la última. Cuando dicen que a los actores se nos quedan las cosas de los personajes, tal vez. Un estreno, una peli a la que le tengo cariño, hay que venir bien.

CH: ¿Un sábado te veremos así?

M.C: Claro que sí.

CH: ¿Cómo ha sido trabajar con Coronado?

M.C: Muy bien. Una maravilla. Pasa como con Luis Tosar, con Sacristán, con los grandes. Que los jóvenes actores tengamos posibilidad de trabajar con grandes de toda la vida, hay que aprender, escuchar, callar, ver, llevan toda la vida. Han tocado todos los palos. Hay que observar y aprender de ellos.

CH: ¿Es tu personaje más maduro?

M.C: Se está diciendo eso. Tal vez lo sea. Un personaje difícil de contar dentro de la promoción por lo que es y por las preguntas que hará hacer al espectador. Personje ambiguo para bien y para mal.

CH: Carrera que te ampara.

M.C: Llevo toda mi vida haciendo publicidad, dedicándome a esto y hace 13 años que me estoy dedicando a esto de manera profesional y ganándome la vida en ello, trabajando mucho. Soy joven y me queda mucho camino por delante y ojalá cumpla la edad de José y firmaría por la carrera de José Coronado.

CH: Tus hermanos vienen pisando fuerte.

M.C: Pisan fuerte por el corazón que tienen y su manera de ser. La gente tiene el destino por manera de ser. Orgulloso lógicamente de la representación que tienen mis hermanos. Confío mucho en ellos, en gente que se va a desvivir por mí. Luego viene el rebelde sin causa que es Óscar. Esperemos que le vaya bien y también es buen estudiante. Que haga lo que le apetezca que todavía es joven.

CH: ¿Cómo te estás tomando que se hable de tu relación sentimental?

M.C: No tengo problema nunca de que me pregunten por mi vida privada, soy carne de cañón, pero nunca he hablado de ella, nunca me he expuesto y a los actores es lo único que nos queda guardarlo para nosotros cuando nos va bien o nos va mal. Es ese trocito que nos queda a nosotros para que no se haga público.

CH: ¿Abierto al amor en este 2017 soltero?

M.C: Abierto al amor de la vida, de la paz, de que es Navidad, año nuevo, que todo vaya muy bien, que seamos todos muy felices.

CH: De momento quieres conocer a Mónica Gómez de Casados A Primera Vista.

M.C: Ha sido una broma.