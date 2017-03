Mario Vaquerizo: "Bimba Bosé va a estar siempre en nuestras cabezas"

"Ahora mismo estoy viendo a Bimba, está aquí y me está sonriendo", con estas palabras Lucía Bosé recordaba a su nieta durante su entrevista en Sábado Deluxe. La abuela de la fallecida explicaba cómo había vivido la muerte de la modelo. Un duro trance del que todavía no se ha repuesto ni ella ni el resto de sus seres queridos.

Mario Vaquerizo y Alaska, amigos íntimos de Bimba, han querido recordarla durante la entrevista previa al estreno de El amor sigue en el aire en Barcelona.

CHANCE: Barcelona, teatro... supongo que felices de ver que podéis hacer gira, ¿no?

Mario Vaquerizo: Hombre claro, apetece todo. Es que además, venir a plazas importantes pero como bien decía Bibiana, a ver, Barcelona es una plaza importante que, además, demuestra lo importante que es lo que hemos iniciado en Madrid. Eso te hace sentir con satisfacción, y después, que es que nos encanta hacer la obra.

Alaska: Pero aquí hay una cosa que no es verdad, no estamos satisfechos cien por cien, a los cuatro nos hubiera gustado mucho hacer una gira, pero como aquellas de las películas de compañía de teatro... pero no puede ser, porque cada uno tiene sus líos. Incluso con el pensamiento de que cuando acaben los conciertos, si estamos todos con las agendas posibles, la volvemos a retomar. La idea es continuar todo lo que podamos.

CH: ¿Cómo es Mario como compañero de trabajo, de teatro, y viceversa?

Alaska: Bien. Fíjate que somos muy distintos trabajando, pero en el teatro, Mario y yo nos nivelamos a un nivel más parecido. En la música cada uno tiene una forma de hacer, cuando hemos trabajado presentando programas, cada uno tiene una forma de hacerlo pero en el teatro estamos más parecidos, porque como tenemos esa responsabilidad de un texto, de unos compañeros... los dos nos ponemos a un mismo nivel.

Mario Vaquerizo: Es que somos muy profesionales también.

Alaska: No, y escuchándonos consejos que no nos escucharíamos de ninguna otra forma.

Mario Vaquerizo: A mi me dice 'canta la canción así', ni se atreve a decírmelo, ni yo a ella tampoco. Sin embargo, en esto del teatro me decía 'Mario, yo creo que si haces una pausa', pues es que en el fondo es trabajo de equipo.

CH: ¿Habéis sido críticos el uno con el otro?

Alaska: Más que críticos, hemos aconsejado lo que hemos visto. Primero, cuando estás en los ensayos te vas dando cuenta de que no funcionan igual cuando hay público.

Mario Vaquerizo: Hay que estar siempre abierto de orejas, porque cuando te lo está diciendo una persona es por tu propio bien, y hay que estar abierto a recomendaciones por el bien de todos. En el caso de nosotros, a Bibiana y a Manuel no les hemos dicho nada porque están impecables.

ALASKA: "LAS PERSONAS DESAPARECEN DE LA VIDA CUANDO SE DEJA DE RECORDAR"

CH: ¿Tú le has dado algún consejo a ella?

Mario Vaquerizo: Sí, también que a veces estaba muy poco ordinaria haciendo de Carlota o incluso la forma de cantar, ella ha cambiado su forma de cantar, pero eso fueron los primeros días que íbamos muy vírgenes, entonces demasiado que lo hicimos.

CH: Cambiando de tema, va a hacer casi dos meses que perdimos a Bimba Bosé y el otro día estuvo su abuela en un programa, y dijo que ella la siente, que está en todas partes, ¿vosotros tenéis esa sensación?

Alaska: No, ojalá.

Mario Vaquerizo: A ver, yo la siento porque pienso constantemente en ella. Entonces, como yo digo, las personas desaparecen de la vida cuando se deja de recordar y se deja de pensar. Yo, decirte que la siento muy presente porque ha formado parte de mi vida, pero no la presencio.

Alaska: De hecho, es una de las cosas que siempre decimos, que es una pena no sentir, con las personas que se nos han ido en nuestra vida, que Bimba, por desgracia, no es la primera, ni será la última, si nos queda mucha vida por delante. Ese confort que piensas que te da sentir a la persona, nosotros no lo tenemos.

Mario Vaquerizo: Ojalá, pero bueno, Bimba va a estar siempre en nuestras cabezas y, sobre todo, también, porque todo su entorno forma parte del nuestro, sus dos niñitas, su ex marido Diego, la familia 'mami blue' como llamamos a Lucía, Charlie, sus hermanas, todos... pero bueno, la vida es así. Si la putada es que todos nos vamos a morir, la cosa es que cuanto más viejos nos muriésemos mejor.

CH: Se había cuestionado mucho la actitud de su tío, Miguel Bosé, pero, en cambio, el día que pasó todo esto estuvo allí.

Mario Vaquerizo: Pero es que la gente es impresionante, pero vamos a ver, quién va a cuestionar la actitud de Miguel hacia su sobrina, que la adoraba con locura, que la quería con locura, que la ha cuidado un montón... mira, es que la gente dice muchas tonterías. Solo las personas que estamos cerca de la familia, sabemos lo que significaba Bimba para Miguel, y lo que significaba Miguel para Bimba.

CH: Y lo que significaba también para David Delfín, que estando como está, el esfuerzo que hizo para estar ahí, no podía faltar.

Mario Vaquerizo: Es que es su hermana, cariño. Es que son vidas gemelas. A David se la ido una persona muy fuerte.

Alaska: Una muleta muy grande en su vida. Porque además yo he visto ese proceso, muy poca gente lo puede contar, porque yo vi como llegaron por separado a Morocco, David como 'club kid', que el bailaba, y Bimba que por aquel entonces empezaba a salir, los dos jovencísimos como se hacen amigos ahí, como empiezan a trabajar juntos eso lo he visto y lo he vivido. Entonces eso es, obviamente, un palo, aunque no tengas tu un problema de salud u otro problema añadido en la vida, ya te quedas muy huérfano en ese sentido.