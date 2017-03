Mario Vargas Llosa: "Me declaro romántico como todo el mundo"

Mario Vargas Llosa continúa con su apretada agenda profesional y lo hace en medio de los preparativos de su futura boda con Isabel Preysler. En esta ocasión el Premio Nobel acudió junto al director de ABC, Bieito Rubido, a la Fundación Areces de Madrid para hablar sobre temas tan comprometidos como la Literatura, el amor y España como eje principal de la charla en la que también se habló de la situación de la tauromaquia.

A la salida Mario lució una gran sonrisa y es que a pocos días de su cumpleaños comentó que no tiene nada preparado. En cuanto al regalo que le hará Isabel Preysler por su próximo cumpleaños comentó "bueno, algo bonito me regalará seguro".

Con el sentido del humor que le caracteriza, Mario desveló que es un hombre detallista "me declaro también romántico, como todo el mundo". Aunque en esta ocasión Mario no contó con el apoyo de Isabel Preysler durante la charla, lo cierto es que la pareja podría estar ultimando los detalles de su boda, un enlace del que aún no han transcendido los detalles.