Mario Vargas Llosa: "He toreado a la limón algunas vaquillas"

El escritor Mario Vargas Llosa, como buen aficionado a los toros, no quiso faltar a los Premios Mayte Commodore, que este año ha tenido entre sus premiados a personalidades tan ilustres como la Infanta Elena, el ganadero Victorino Martín y el torero Roca Rey.

El Nobel acudía sin la compañía de su pareja, Isabel Preysler, que no comparte con él su afición por los toros aunque asegura que poco a poco le van gustando más.

CHANCE: Hola Mario, buenos días.

Mario Vargas Llosa: ¿Cómo están?

CH: Aficionado a los toros, ¿verdad?

M.V.LL: Soy muy aficionado a los toros, efectivamente.

CH: O sea que le vamos a poder ver en San Isidro, ¿no?

M.V.LL: Claro que sí, siempre voy, soy un viejo aficionado a San Isidro, desde que era estudiante.

CH: ¿Dónde ha dejado a Isabel hoy?

M.V.LL: Isabel no ha podido venir, está trabajando, pero se ha quedado muy apenada de no poder venir.

CH: De todas formas, ella no es muy aficionada a los toros.

M.V.LL: Isabel no es muy aficionada a los toros, pero poco a poco le van gustando. La estoy convenciendo yo poco a poco de que los toros es un arte que merece la pena. Me ha acompañado a algunas corridas y la he visto entusiasmarse en algunos casos.

CH: ¿Ha llegado a sacar pañuelo blanco?

M.V.LL: Creo que no ha llegado todavía a eso, pero llegará.

CH: ¿Con qué torero se queda?

M.V.LL: Ahora me quedo con mi compatriota, que estoy muy contento de la magnífica carrera que está haciendo. Es muy joven, tiene un coraje fuera de lo común y también una gran destreza. Tiene mucha sabiduría y sabe perfectamente planificar sus faenas. Las veces que lo he visto me he quedado muy impresionado y he visto que en España lo han recibido con los brazos abiertos.

CH: ¿Alguna vez usted se ha puesto delante de un toro?

M.V.LL: He toreado a la limón, pero no toros, sino vaquillas. Creo que hay que ser muy valiente para enfrentarse a esos seiscientos kilos que tiene un toro bravo.

CH: ¿Cómo se encuentra Isabel después de su último comunicado?

M.V.LL: De ese tema no voy a hablar, de ese tema interroguen ustedes a Isabel. A mí no me corresponde intervenir en ese tema.

CH: Isabel está muy dolida y ha mandado a su abogado que envíe un comunicado para limpiar el nombre de su ex esposo.

M.V.LL: Así es, pero por razones de delicadeza no me compete a mí intervenir en este asunto porque es un tema que afecta a Isabel, así que yo no voy a decir nada más al respecto.

CH: Llega el buen tiempo, ¿qué pasa con la boda?

M.V.LL: Eso pertenece al dominio de lo privado, y lo privado es privado.