Mario le pide matrimonio a Dafne Fernández

La actriz y bailarina Dafne Fernández tiene mucho que celebrar. La joven está disfrutando de unas maravillosas vacaciones junto a su novio Mario Chavarría en la otra punta del mundo, en Estados Unidos. Y qué mejor que terminar las vacaciones con ¡una pedida de mano y que la chica diga que sí! Mario se debe de sentir muy afortunado en estos momentos en los que Dafne se ha convertido en su prometida.

Dafne Fernández anunció su noviazgo en la primavera de 2015 con el fotógrafo Mario Chavarría. Desde entonces, los jóvenes han sido inseparables y es que tienen mucho en común como su afición por los viajes.

Así que la pareja hizo las maletas y se fue a los Estados Unidos hacer un impresionante tour y conocer mejor los lugares más míticos de la gran pantalla y del panorama musical. En su visita a Graceland, la mansión donde vivió Elvis Presley y descansan sus restos, el fotógrafo le propuso matrimonio a la joven, que dijo que sí sin dudarlo.

Los dos compartieron la noticia por redes sociales, mostrando una foto de la mano de Dafne con el sencillo pero precioso anillo de compromiso. Así, sellaban su amor con una propuesta de boda que todo el mundo esperaba ya que la actriz y bailarina ya había contado en varias ocasiones que quería casarse.

Y es que la pareja aunque se conocieran desde hace cinco años, no fue hasta 2015 cuando anunciaran que eran pareja. Desde aquel momento, la pareja fue muy en serio y la joven tenía en mente casarse. Dafne siempre ha comentado que le gustaría casarse con Mario, de blanco pero no por la Iglesia Y también ha desvelado en alguna ocasión cómo le gustaría que fuera el vestido: bonito pero que realzara su figura y que no llamara más la atención el vestido que su propio cuerpo.

Tras el asombroso anuncio de compromiso y la propuesta tan única y fascinante que le hizo el fotógrafo a la actriz y bailarina ya solo queda esperar a ver a Dafne cumplir su sueño con Mario. ¡Enhorabuena pareja!