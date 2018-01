Marisa Jara: "La moda tiene el compromiso de ayudarnos"

CHANCE

Marisa Jara sigue siendo una de las modelos curvy más destacas de nuestro país. Ahora, la maniquí se ha convertido en la embajadora de la nueva colección Primavera/Verano 2018 de C&A. Unas prendas donde las flores y la feminidad ocupan un lugar protagonista que se combina a la perfección con la filosofía de la marca "Feel Good Fashion".

Y es que como la propia modelo nos explica, la diversidad es algo fundamental en el mundo de la moda. Estas prendas nacen para vestir a una mujer que se siente feliz con su cuerpo tenga la talla que tenga y tenga la edad que tenga. Para Marisa Jara fue todo un orgullo ser elegida como imagen de esta nueva colección ya que ella lleva defendiendo desde hace años esta pluralidad en la moda.

Tras el desfile de presentación pudimos charlar con la andaluza que nos habló de este proyecto y del éxito de su libro, La talla o la vida.

CHANCE: ¿Qué hemos podido ver aquí en el evento de C&A?

Marisa Jara: Se ha celebrado el 35 aniversario marca y sobre todo que ellos apuestan por la diversidad de la mujer que es algo que se identifica mucho conmigo, con mi forma de pensar y mi filosofía desde hace unos años. Presentar esta nueva colección Primavera/Verano es algo que cuando la marca me lo ofreció me encantó, ni siquiera me lo pensé porque es algo que cuando te sientes identifica con un mensaje pues es maravilloso. Estoy encantada de poder colaborar con una acción así como Feel Good Fashion.

CH: Desde hace varios años te has convertido en una embajadora de la moda curvy, ¿cómo te sientes al ser el referente para muchas mujeres?

M.J: Me siento muy feliz y me siento orgullosa de que las mujeres me tomen como referente, y poder también ayudar a que todas las mujeres puedan eliminar el complejo de culpa. Yo siempre el mensaje que he querido dar es que yo lo que quiero es que haya una diversidad en la mujer. Durante toda nuestra vida pasamos por muchas etapas; desde la adolescencia hasta la madurez, nos cambia el cuerpo constantemente. Yo creo que la moda tiene el compromiso de ayudarnos, a que cuando nos cambia el cuerpo y entremos en una tienda nos sienten bien las cosas. No que todo sea una talla 38 o 36 pequeña y te vayas a tu casa con el disgusto de tu vida.

CH: ¿Consideras que la moda está cambiando en este aspecto, que hay una mayor democratización en el tema de las tallas?

M.J: Poco a poco se está consiguiendo. Está costando trabajo porque es algo complicado. Desde hace muchos años la moda tiene una forma de pensar muy cuadriculada, está costando trabajo pero poco a poco se están concienciando las marcas y los diseñadores. Se está abriendo más camino, desde Estados Unidos está llegando una nueva tendencia muy fuerte hacia Europa y se están concienciando más, cada vez hay más gente que se está revelando, más modelos, poco a poco se están consiguiendo cosas.

CH: A raíz de todo este cambio, escribiste un libro que ha sido todo un éxito. ¿Has recibido muchos mensajes tras publicar La talla o la vida?

M.J: No te puedes hacer una idea de los mensajes de tantísima gente que se ha sentido identificada y que he recibido. La de libros que se han vendido, ha sido una auténtica revolución. Y no solo ha sido una revolución para las chicas sino también para los chicos porque no nos olvidemos que este problema también lo tienen los hombres. Las mujeres somos más de irnos a una tienda, meternos en el probador y decir esto no me vale e irse deprimidas a su casa; en cambio los hombres se prueban algo y dicen ¡qué tallaje más malo! Ellos le echan más la culpa a la marca y a la ropa, la mujer es más de culpabilizarse. Muchos hombres tienen tanto problemas de alimentación como complejos físicos.

CH: ¿Qué te llevó a escribir este libro?

M.J: Me llevó el que estaba segura de que contando mis problemas alimenticios iba a llegar a mucha gente. Al final es lo que he conseguido.

CH: Eres una modelo que lleva muchísimos años dentro del mundo de la moda, ¿cómo estás viviendo todos los casos de abuso que han salido? ¿Has sentido alguna vez ese acoso del que tanto se habla?

M.J: Yo la verdad es que gracias a Dios no puedo hablar porque nunca he tenido un caso así. Ni con un fotógrafo ni nada, y tampoco conozco a compañeras que lo hayan tenido. La verdad es que me parece algo terrorífico, me parece muy bien que las personas que lo hayan sufrido alcen la voz y lo denuncien.

CH: En este 2018 que acaba de comenzar, ¿qué nuevos proyectos tienes a la vista?

M.J: Tengo mi propia marca de complementos que me va muy bien y también hay algún proyecto de cine. No se puede hablar todavía, de momento es un proyecto. Me van muy bien las cosas y no me puedo quejar. Lo más importante es moverse y trabajar porque es al final lo que uno quiere, estar en pleno movimiento y trabajando.

CH: Para todos aquellos que todavía no te conozcan del todo, ¿cómo te definirías?

M.J: Como una mujer cercana, como una mujer trabajadora y buena persona. Y una mujer segura de mí misma, sin complejos pero sobre todo buena persona porque es lo más importante, porque al final de todo es lo que hay que ser, buena persona.