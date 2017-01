Mark Hamill rinde homenaje a Carrie Fisher: “era un honor hacerla reír”

“Carrie y yo ocupábamos un área única en la vida del otro”. Así empieza la carta en la que el actor que daba vida a Luke Skywalker le ha dedicado a la que fuera su compañera en el medio "The Hollywood Reporter”.

En ella se remonta a cuando ambos se conocieron. Él tenía 24 años y ella 19. Hamill reconoce que esperaba que Fisher se comportase como una chiquilla. Pero se equivocó: esa chica se convertiría en una de sus mejores amigas por su madurez y forma de ser. “Ella era agradable, divertida y sincera. Ella era brutalmente franca. La acababa de conocer y parecía que hablaba con una persona que conocía de hace 10 años”, escribe el actor.

Además, Hamill no duda en alabar su profesionalidad a la hora de trabajar a pesar de que ambos pasaran el día bromeando en el set. “Yo la quería y me encantaba hacerla reír. Hacía cosas locas y me hacía también hacer locuras”, confiesa el actor antes de asegurar que “hacerla reír era un verdadero honor”.