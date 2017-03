Marta Hazas, de su foto en Instagram: "No pensé que se iba a armar tanto revuelo"

Marta Hazas fue una de las asistenes a la gala de entrega de premios cinematográficos Fotogramas de Plata 2017, una gala donde se reunió con algunas de sus compañeras de la serie Velvet como Paula Echevarría y una embarazadísima Cecilia Freire.

La actriz que retomará su papel de Clara en el spin off de Velvet que se emitirá en Moviestar+, destacó como una de las mejores vestidas con un original diseño de Carolina Herrera lleno de lazos en blanco y azul con un punto naif.

CHANCE: Cuantas alegrías os ha dado Velvet.

Marta Hazas: Claro por eso venimos además. Ha sido como hacer peña, con Cecilia y Paula que están nominadas.

CH: Tú también estás de celebración con la foto que subiste en tu Instagram.

M.H: Pero si no se ve nada...

CH: ¿Proceso de elaboración?

M.H: Es tan fácil como vacaciones, Sicilia y llueve en la piscina. Aunque parezca que no, llevaba biquini.

CH: ¿Ah, sí?

M.H: Sí, la imaginación es peor.

CH: ¿No tienes reparo?

M.H: Es que por qué voy a ser tímida con algo que enseño en la playa. Es que no se ve nada, es que sois muy exagerados.

CH: No tienes ni celulitis ni nada.

M.H: Y no había filtro, que era normal. Luego me llama la atención que seamos tan críticas las mujeres con las mujeres, sobre todo con las chicas que van por la calle enseñando culo por debajo del short vaquero.

CH: Es envida sana.

M.H: Bueno, envidia sí, pero sana.

CH: ¿Has recibido muchas críticas?

M.H: No, la verdad es que como no he estado en Madrid lo he tomado como súper ajeno. Me he enterado después, no lo he vivido.

CH: Comentarios bonitos.

M.H: Sí, todo el mundo muy majo pero no pensé yo que se iba a armar tanto revuelo porque me parecí a mí súper inocente de las vacaciones, estaba leyendo de verdad.

CH: Has puesto el listón muy alto.

M.H: No era la excusa, fue casualidad, estaba pasando de un teléfono a otro fotos y me gustó y ya está.