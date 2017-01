Martin Baron, director de The Washington Post: "Si somos rezagados tecnológicos, seremos perdedores"

El director de The Washington Post, Martin Baron, ha defendido este miércoles 25 de enero que "la tecnología avanzada será clave" para el éxito ya que sin ella no será posible ser líder en el mercado de los medios de comunicación. "Si somos rezagados tecnológicos, seremos perdedores", ha advertido.

Así lo ha puesto de manifiesto Baron en el foro 'Conversaciones con...', invitado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, donde ha ofrecido la conferencia 'The Future of Legacy Media', explicando su visión sobre el periodismo, así como la estrategia que está llevando a cabo en la actualidad la publicación que dirige desde 2013.

Durante su discurso, en la Fundación Rafael del Pino que co-organiza el evento, Martin Baron ha afirmado que los medios de comunicación deberán contar con "expertos de primer nivel en tecnología" en sus plantillas, así como crear "nuevos productos" que sean atractivos para los lectores y anunciantes.

En concreto, el director de The Washington Post opina que los medios tendrán que responder "casi instantáneamente" a desarrollos como el de la realidad virtual, el vídeo 360 grados, etc.; así como asociarse con empresas de tecnología como Facebook, Apple, Twitter, Google, Snapchat, y otras que aún no han nacido; y formar asociaciones tecnológicas dentro de las propias empresas de medios.

"En The Washington Post fomentamos una estrecha relación de trabajo entre la redacción y el departamento de ingeniería. Docenas de ingenieros se sientan en nuestra redacción, trabajando en estrecha colaboración con nuestros periodistas. Todos nosotros estamos trabajando más duro en este campo. Ahora tenemos que trabajar más inteligentemente. Y la tecnología es clave", ha reflexionado.

A su juicio, en la actualidad la sociedad es "digital" y al mismo tiempo "móvil". Bajo esta premisa, Martin Baron considera que Internet es un "nuevo medio" de comunicación, que está introduciendo "nuevas e innovadoras" formas de contar historias, y ante el cual "muchos periodistas" todavía se resisten. "Están de luto", ha apuntado, para después advertir de que es "inútil" y "contraproducente".

Así, ha detallado algunas de las medidas implementadas en su periódico para "transformar" la redacción, entre las que destaca la creación de un equipo de redactores que trabajan desde "muy temprano" en la búsqueda de historias que generan conversación en las redes sociales o que han pasado desapercibidas, el desarrollo de una herramienta que utiliza el 'Big Data' para personalizar las recomendaciones a los lectores, o 'Washington Post Talent Network', una red de 2.900 freelance en todo el mundo.

"Estamos experimentando febrilmente para impulsar el tráfico, hacer que los lectores pasen más tiempo con nuestras historias y construir más lealtad a The Post", ha confesado, al tiempo que ha señalado que las suscripciones han aumentado y "el tráfico en línea se ha disparado".

Por otro lado, Baron ha puesto en valor a las nuevas generaciones de periodistas que llegan con las "habilidades requeridas". "Son brillantes, son enérgicos, son entusiastas. Les encanta lo que el periodismo puede hacer. Comprenden su papel vital en la sociedad. Y aprecian que hay nuevas y altamente eficaces maneras de contar historias que utilizan todas las herramientas nuevas y poderosas disponibles", ha destacado.

PERIODISMO FUERTE

No obstante, el director de The Washington Post ha puesto de manifiesto que "todas las herramientas tecnológicas del mundo no pueden sustituir al periodismo fuerte". "El periodismo que informa a nuestra comunidad y a nuestros países, que constituye la base de la sociedad civil y la gobernabilidad democrática", ha avisado.

"En demasiados países, de muchas maneras, nuestras libertades están en riesgo. Entre las más amenazadas están la libertad de expresión, incluida, una prensa libre", ha denunciado Baron, que considera que la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos representa un "reto" para la profesión periodística, "un gran desafío en un campo que ya está lleno de ellos".

Respecto a lo que depara el futuro a la profesión periodística, el director de The Washington Post prevé un dominio de la tecnología móvil y que los medios de comunicación social darán forma "a cómo las personas obtienen sus noticias y qué noticias reciben". Martin Baron cree que las redes sociales van a ser "esenciales" para difundir las informaciones entre millones de personas.

El periodista Martin Baron (Florida, 1954) fue nombrado director de The Washington Post en 2013 y unos meses después el propietario de Amazon, Jeff Bezos, compró el histórico diario. Desde ese puesto, Baron se encarga de las ediciones impresa y digital del periódico, que cuenta con 650 periodistas. En este tiempo, el Post ha superado en audiencia al The New York Times y ha ganado cuatro Premios Pulitzer.

Antes de incorporarse al diario de Washington, Baron dirigió The Boston Globe durante 11 años, etapa en la que el Globe ganó seis Premios Pulitzer. En 2004, la National Press Foundation le nombró Editor of the Year.