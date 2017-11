Matilde Solís de Javier Criado: "Sufrí abusos sexuales"

A principios de noviembre Javier Criado volvía a ser noticia tras acudir al juicio en el se le acusa de presuntas vejaciones y abusos sexuales a varias mujeres que fueron sus pacientes y de las que obtuvimos sus desgarradores versiones. Un nuevo episodio de esta desagradable historia que ha conseguido que Matilde Solís estalle y vuelva a romper su silencio contra el que fue su psiquiatra.

"En la carta que escribí hace meses, no especifiqué a qué tipo de abusos me sometió Javier Criado, así que lo digo ahora. Sufrí abusos sexuales. A parte de todo lo demás. Las mujeres que han dado su testimonio, me han dado mucha fuerza. Que se avergüence el psiquiatra. Yo no lo haré más" narra Matilde, que además aprovecha para mandar un contundente mensaje a todos los que la cuestionan: "Y por último, mandar a la porra a todos aquellos que juzgan y humillan sin saber ni entender".