Maxi Iglesias: "Vamos a adelgazar todos en este musical"

Maxi Iglesias se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de nuestro país y es que no para de cosechar éxitos en su vida profesional. En esta ocasión el actor se meterá en la piel de 'El Guardaespaldas' en un nuevo musical que llega en septiembre al Teatro Coliseum de la Gran Vía madrileña.

MAXI IGLESIAS SE CONVIERTE EN 'EL GUARDAESPALDAS' DE LA GRAN VÍA MADRILEÑA

Junto a los actores Iván Sánchez y Fela Domínguez, los tres serán los protagonistas de este thriller romántico. Totalmente centrado en sus proyectos profesionales, Maxi tiene claro que quiere disfrutar al máximo de los nuevos retos que se le presenten durante esta nueva temporada.

CHANCE: Estamos en los ensayos todavía, ¿Cómo te estás viendo? ¿Cómo te ves como el guardaespaldas?

MAXI IGLESIAS: Pues me veo, aprovechando justo que estamos en vestuario, me veo muy bien arropado por todo el equipo, por todo lo que está conllevando el proyecto que es un placer trabajar cuando ves que el equipo quiere trabajar y tiene la capacidad que tiene de trabajo. Es una pasada.

CH: ¿Es la primera vez, Maxi que estás en un musical?

M.I: Es la primera vez que me subo al escenario musical, el musical es la primera vez, estoy con los ojos abiertísimos porque todo para mí es nuevo. El actuar ¿no? Pues que se actúa diferente, se habla diferente, todo es tan diferente... Y al mismo tiempo estoy alucinado porque son un montón de cosas y es un reto que me encanta pero hay que estar súper atento a todo y sobre todo en un musical a las notas de música que entran, que salen, que dan pie para que puedan entrar los bailarines, salir, mover el escenario ¿Qué voy a decir? Pues eso.

MAXI IGLESIAS: "CUANDO PARTICIPÉ EN 'MIRA QUIEN BAILA' LO HICE UN POCO MOVIDO POR LA CURIOSIDAD"

CH: Tú has tenido una experiencia de baile aunque tú haces del guardaespaldas, entonces vamos a ver... Algo bailarás.

M.I: Hay sorpresas, lo que pasa es que no podemos decirlo porque sino...

CH: Porque fuisteis participantes en un concurso de estos de baile en Estados Unidos.

M.I: Sí, cuando participé en 'Mira Quien Baila' lo hice un poco movido por la curiosidad y la oportunidad que me estaban dando allí en una cadena tan importante, sin ser conocido, y también era un poco como esto. Es una cosa que me encanta, que me maravilla ver cuando la gente lo hace, que es una capacidad y me sirvió un montón. Entonces dije, lo primero que pensé cuando me dijeron lo del musical fue pues si ya tengo algo ganado.

CH: Al final te gusta enfrentarte a nuevos retos ¿Es Maxi Iglesias tímido en el fondo?

M.I: Soy respetuoso quizá con las cosas, con el trabajo, con mi oficio. Respeto mucho el trabajo que hacen mis compañeros, el trabajo que hacen los equipos. Creo que todo es importante, pero no tengo miedo. Entonces soy respetuoso pero no tengo miedo y me muero siempre por probar y por verme al límite.

MAXI IGLESIAS: "LLEGA UN MOMENTO EN EL QUE ES UN CANSANCIO MUY SATISFACTORIO PORQUE SALES CON LA SENSACIÓN DE HABER TRABAJADO"

CH: Maxi no sé si es la ropa pero te veo más delgado ¿Es de lo que estás aquí dándolo todo?

M.I: Estoy dándolo todo y la verdad es que no os voy a engañar es súper emocionante, sales todos los días con un subidón increíble de trabajo, de juntar cosas con el resto del equipo pero también es extenuante. Llega un momento en el que es un cansancio muy satisfactorio porque sales con la sensación de haber trabajado, de haber dado el máximo pero sí que es cierto que tengo muy claro que vamos a adelgazar todos en este musical.

CH: Hemos visto muchas fotos en tus redes sociales de que viajas mucho. Te pasas todo el día viajando.

M.I: Para mí los viajes son la clave por la que me concedo ese pequeño placer, trabajas duro pues te concedes esos pequeños placeres y así es todo como un balance de aprovechar lo que tienes y luego poder parar y decir oye he hecho un gran trabajo o he intentado hacer un gran trabajo, me he esforzado y quiero disfrutar. Además es que aprendo un montón, me encanta conocer lugares nuevos, gente nueva y es una maravilla.

CH: ¿Ha sido un buen verano entonces?

M.I: Ha sido un verano espectacular pero desde el momento en que ya sabía que tenían ensayos ya... He viajado todo lo posible y ya mentalizadísimo. Estoy deseando estrenar, estoy deseando hacer las funciones y ya viajaré al año que viene.

CH: Oye que bien tener las cosas claras. Que sea un éxito y ya nos contaréis.

M.I: Sí, habéis visto una pincelada. La verdad que sí, el audio aquí no tiene nada que ver, pero os espero en el teatro de verdad.