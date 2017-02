Máximo Valverde, de Isabel Pantoja: "La he visto pletórica y diciendo aquí estoy"

Sara Baras continúa cosechando éxitos y en esta ocasión lo hace en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid de la mano de su nuevo espectáculo Voces. Tras más de tres semanas en cartel en el Teatro de Champs Elysees de París la bailaora pone en marcha una gira internacional con la que parará en México, Nueva York, Miami o Tokio.

SARA BARAS LLEGA AL TEATRO NUEVO APOLO DE MADRID CON SU ESPECTÁCULO VOCES

Entre los rostros conocidos y amigos que no faltaron en una noche tan importante para Sara pudimos ver a Marilí Coll, Beatriz de Orleand, Máximo Valverde, Genoveva Casanova, Mónica Martín Luque, Edu Soto, Patricia Montero y Álex Adrover, Marían Camino o Javier Rey entre muchos otros. Como no pudo ser de otra forma todos los invitados destacaron la profesionalidad y el arte de la bailaora y es que sin duda en una de las más importantes de nuestro país.

Por su parte Máximo Valverde también aprovechó la oportunidad para hablar de Isabel Pantoja a la que, a pesar de todo lo ocurrido, la sigue considerando una de sus amigas. En cuanto al Caso Nóos Máximo quiso dejar claro que para él la justicia no es igual para todos.

CHANCE: No conocía tu nuevo look.

MÁXIMO VALVERDE: Sí, bueno, se cambia con los años. Uno va con los años y ya está bien, el pelito canoso que es mi pelo y la verdad es que me gusta estar así.

MÁXIMO VALVERDE: "LOS AMIGOS DE VERDAD SE CUENTAN CON LOS DEDOS DE UNA MANO PERO YO LE TENGO MUCHO CARIÑO"

CH: Madurito interesante.

M.V: Represento la edad que tengo.

CH: ¿Qué nos destacas de Sara Baras?

M.V: Es una mujer que la conozco desde hace muchos años y la he visto muchas veces pero no por eso dejo de admirarla. Es una bailaora sensacional aparte de que es amiga de la familia desde hace muchos años.

CH: Igual que Isabel Pantoja. ¿Pero fuiste a verla a Madrid?

M.V: No porque estoy haciendo una obra de teatro y coincidimos muchas veces cuando ella trabaja yo también. Precisamente cuando ella hizo el concierto este yo estaba en las Palmas de Gran Canaria con mi obra y sé que ha sido un éxito y me alegro mucho de que le vayan las cosas bien.

CH: ¿Isabel está en el grupo de amistades?

M.V: Hombre los amigos de verdad se cuentan con los dedos de una mano pero yo le tengo mucho cariño.

CH: ¿Cómo has visto esa vuelta a los escenarios después de cuatro años?

M.V: Pletórica, con muchas ganas, con mucha fuerza y diciendo aquí estoy yo.

CH: Has visto el éxito que está teniendo en Chile que le han dado las tres gaviotas.

M.V: Pues no lo sabía pero me parece muy bien. En América siempre ha tenido mucho cartel, espero que ahora lo siga teniendo.

MÁXIMO VALVERDE: "ESPERO QUE TENGAMOS OCASIÓN DE VOLVER A HABLAR, YO LE TENGO MUCHÍSIMO CARIÑO Y SIEMPRE HE QUERIDO LO MEJOR PARA ELLA"

CH: ¿Crees que con esta nueva actitud se producirá un encuentro entre vosotros?

M.V: Durante el tiempo que ha estado ella recluida no ha hablado con casi nadie y yo soy uno de ellos. Espero que tengamos ocasión de volver a hablar, yo le tengo muchísimo cariño y siempre he procurado lo mejor para ella.

CH: No formas parte de esas amistades que ha dejado en el cariño.

M.V: No, yo la considero amiga mía pero lo que pasa es que ahora mismo no nos hemos visto últimamente, pero sí que somos amigos.

CH: ¿Qué te ha parecido la sentencia del caso Nóos?

M.V: Me parece que eso de que l ajusticia es igual para todos es un cachondeo, la justicia es mentira para unos es de una forma y para otros es de otras, aquí no hay una verdadera justicia en este país. Dime quién eres y te diré como te trato.