Mediaset y ACNUR estrenan 'La niña bonita', documental que narra la historia de dos refugiadas que crecieron de golpe

Mediaset España y el Comité Español de ACNUR han estrenado este miércoles 15 de febrero 'La niña bonita', un documental dirigido por Julieta Cherep, que narra el drama de los refugiados a través de dos historias paralelas, la de dos niñas obligadas a crecer de golpe como consecuencia de la violencia y la guerra.

El trabajo, presentado en la Cineteca del Matadero de Madrid por sus protagonistas, aborda la vida de Hala, refugiada siria junto a su familia en el norte de Grecia, y la de la periodista y directora de Comunicación de Mediaset España, Mirta Drago, quien en los años 70 se vio obligada a abandonar Chile junto a su familia tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet.

El la presentación del trabajo audiovisual, con una duración de 28 minutos y formato Full HD, la presidenta del Comité Español de ACNUR, Matilde Fernández, ha explicado que la intención de los autores ha sido "hablar de logros, de superaciones".

"Una historia, la de Mirta, que tiene un final feliz", ha declarado, para después añadir que la otra es la de Hala y su familia, "una joven con fuerza, que tiene las ideas muy claras y que sabe que la educación es lo que la va a liberar". "Cuando la familia está junta, se siente capaz", ha apostillado Fernández.

Por su parte, Mirta Drago ha asegurado que 'La niña bonita' tiene dos propósitos: por un lado, sensibilizar a la sociedad y que tome conciencia del drama que viven los refugiados, y, por otro, recaudar fondos para los proyectos de ACNUR, "para la asistencia de todos esos millones de refugiados que hoy siguen todavía en los campos". "Son 66 millones de personas en el mundo las que necesitan de ayuda por haber tenido que huir", ha subrayado.

"Yo me sentí identificada con Hala, con su adolescencia truncada en espera, en incertidumbre. Me sentí identificada con su madre, que es una mujer que habla árabe y entiendo todo lo que dice porque tiene una expresividad y una emotividad y un sentido de la familia que me une al papel de mi madre en ese momento, y al mi papel como madre de mis dos hijos, Julieta y Manuel", ha relatado Drago.

En este sentido, la periodista ha asegurado que el "entusiasmo" de Julieta Cherep es lo que ha dado vida a esta historia "fantástica". "Es, sin duda, un aporte que espero que sirva de reflexión a nuestra sociedad", ha indicado, para después manifestar que "ojalá la mayoría pueda entender" que quienes se trasladan de un país a otro son personas que pueden "contribuir al bien".

"Cuando veía estas imágenes de refugiados en la televisión, gente huyendo con lo puesto, buscando un futuro mejor, me hacía recordar las historias que mi madre y mis abuelos me habían contado", ha confesado Julieta Cherep, que ha destacado que ese es el origen de la idea, y que "lo mejor del documental ha sido la cascada solidaria que se generó" cuando comenzó a contárselo a sus compañeros y amigos.

Asimismo, Hala, la otra protagonista de la historia, ha aclarado que en la actualidad vive junto a toda su familia en Alemania, donde comenzará a estudiar el próximo lunes. También ha señalado que desea que su vida continúe, pueda formarse y tener "un futuro mejor". "Pido a las personas que cierran las fronteras a los refugiados y a los sirios, que las cierren a las armas que envían", ha remachado.

Del mismo modo, la madre de Hala --también participa en el documental-- ha esperado que el trabajo audiovisual sirva para llevar sus voces por todo el mundo, y poder así ayudar a las personas que se encuentran en esa dramática situación". "Espero que todos, algún día, puedan estar cerca de sus seres queridos", ha apostillado.

Por último, la presidenta del Comité Español de ACNUR, Matilde Fernández, ha abogado por evitar reproducir las imágenes negativas de este drama que, en ocasiones, puede trasladar "miedo hacia el otro", y centrarse en mostrar un mensaje de que existe solución. "La vida de los refugiados es este documental", ha zanjado.

El documental, producido por 12 Meses y el Comité Español de ACNUR, puede verse en la plataforma Mitele, en la web de 12 Meses, en www.laniñabonitadocumental.com y próximamente en BeMad. El trabajo ha sido rodado de forma desinteresada por profesionales del sector audiovisual español durante el pasado verano en el asentamiento de Lagadikia (Grecia), Alemania y España, con música del último trabajo del violinista Ara Malikian.