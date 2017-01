Melani Olivares: "Es un niño y se llamará Lucho"

La actriz Melani Olivares está embarazada de seis meses y medio y lo cierto es que su rostro es la viva imagen de la felicidad. Junto a su marido el músico Gorka González serán papás dentro de muy poco y ya nos han desvelado algunos detalles.

"Es niño y se llamará Lucho" confiesa Melani, que contraía matrimonio en el verano del año pasado y desde entonces vive en una luna de miel constante al lado de Gorka González.

"Estoy feliz y me trata como una reina" nos confiesa la actriz de 43 años, que se encuentra en el mejor momento de su vida, y no dejará de trabajar mientras el embarazo se lo permita: "Seguiré trabajando me encuentro perfectamente".

Éste será el primer hijo de la pareja en común ya que la actriz tiene dos hijas, en 2007 adoptaba a Martina en solitario y cinco años después de su anterior relación nacía Manuela. Y Gorka por su parte, tiene una niña y un niño. Ahora Lucho será el quinto y formará parte muy pronto de una familia numerosa.