Melendi: "Siempre escogen canciones de la primera época, son más reconocibles"

Melendi no quiso perderse la XXI edición de los Premios Cadena Dial. El cantante viajó hasta Tenerife para disfrutar de esta gala donde no faltó la buena música de la mano de los mejores artistas de nuestro país.

Vanesa Martín, Alejandro Sanz, Raphael, Morat o Luis Fonsi fueron algunos de los cantantes que desfilaron por la alfombra verde de los premios. Melendi posó y nos explicó lo que sentía cuando se imitaban sus canciones en televisión. Al intérprete de Desde que estamos juntos le agrada que se recuerde su etapa más antigua pero también le gustaría que no se centrasen solo en esta y abriesen paso a sus nuevos temas.

CHANCE: Enhorabuena por un año más en Tenerife.

Melendi: Muchísimas gracias, un año más. He vuelto pisando fuerte.

CH: Además que los éxitos que estás teniendo son maravillosos.

Melendi: Es un disco que está funcionando muy bien aquí, en América Latina y en Estados Unidos y estamos recogiendo el fruto de muchos años de trabajo.

CH: ¿Cómo estás llevando esta etapa más madura?

Melendi: Esta es la mejor de la vida, por lo menos para mí. El cuerpo te acompaña, la cabeza está mejor. Es la mejor época de la vida.

CH: ¿Cuáles son tus secretos para mantenerte bien?

Melendi: Iba a decir la dieta del cucurucho, pero no. Comer bien, quitarte cuatro cositas pero me he quitado el pan y cuatro tonterías y fíjate que tipo.

LAS CLAVES DE MELENDI PARA SU FÍSICO DE INFARTO

CH: ¿Jugar con los peques también?

Melendi: Jugar con los peques, correr de vez en cuando un poco y poco más.

CH: ¿Cómo ha sido el reencuentro con Alejandro Sanz?

Melendi: Muy bien, somos muy amigos, hemos coincidido en muchos sitios desde que grabamos el programa y yo se lo agradezco, el tío es un cachondo.

CH: ¿Alguno de tus hijos apunta maneras?

Melendi: Tienen algo pero no les veo yo con muchas ganas, tienen oído, curiosidad pero no les veo yo. No sé.

CH: ¿Te gustaría?

Melendi: Yo lo que quiero es que sean felices y encuentren su pasión. Realmente si su pasión es la música, que toquen.

CH: ¿Viste la actuación de Blas Cantó que te imitó a ti?

Melendi: Bueno yo ya lo había visto, coincidíamos muchas veces en algún camerino y me imitaba y me decía '¡Mira¡' Lo hace que muy bien.

CH: ¿Sorprende que te imiten?

Melendi: Sí, bueno no. Pero está bien, es bonito, pero siempre escogen canciones de la primera época, son más reconocibles, los cambian, le ponen las rastas. Me gustaría verlos imitándome ahora.

CH: ¿Qué te pasa a ti con la primera época de Melendi?

Melendi: Que me encanta.

CH: Parecía rechazo.

Melendi: No, cómo va a ser rechazo si la primera época nos llevo a la segunda y así. Pero me gustaría verlo ahora, las que he visto son de Caminando por la vida, Quisiera yo saber, a ver si les veo en otro registro.