Melissa Jiménez reaparece en Madrid feliz y radiante, pensando en los preparativos de boda

Melissa Jiménez reaparece en Madrid al más puro estilo Kardashian. Centrada en los preparativos de su próxima boda con el jugador de fútbol Marc Bartra, en la pequeña Gala y en su nueva vida en Alemania. Tras la impresionante pedida de mano de su chico en un cine, la joven no puede estar más feliz y radiante.

Melissa sigue los prepartivos al dedillo pero desde la distancia y ha anunciado que va a abrir un blog para contar cosas sobre ella misma. La periodista amadrinó a la marca de calzado Lumberjack en MOMAD. Radiante de blanco, no tanto como el próximo verano de novia, y con el pelo efecto mojado, Melissa simuló a la famosa Kim Kardashian dándole así un vuelco a su imagen.

CHANCE: Buenos días Melissa, ¿cómo te encuentras?

MELISSA JIMÉNEZ: Hola, muy buenos días, bien.

CH: Imagen de Lumberjack...

M.J: Si, la verdad es que es una marca italiana por la que apuesto muchísimo porque ahora que se lleva todo el rollo medioambiental, el cuidado de la naturaleza... Para la gente que vivimos en ciudad combina muy bien.

CH: Hay para niños, para hombre, para mujer...

M.J: Si, aquí venimos con toda la familia y salimos calzados.

CH: ¿Ya has fichado?

M.J: Si, si, nada más llegar ya he visto unas botitas para niña súper bonitas y ya te digo tanto para chico, chica, niños... Tienen muy buena opción, un zapato súper cómodo, muy urbano, muy femenino para las chicas y muy adaptable a la ciudad para los hombres.

CH: Imagino que ahora buscas la comodidad porque para salir detrás de tu hija Gala corriendo.

M.J: Si, incluso cuando antes estaba en las motos, que es calzado cómodo, ahora que soy madre y corro incluso más que antes tengo que ir cómoda. Soy muy fan de poco tacón y mucha comodidad. Soy más de zapatillas, de bota... Esta marca se identifica mucho conmigo.

CH: Y tu, ¿cómo estas? Hacia mucho que no te veíamos, ¿cómo te va por Alemania?

M.J: Bien, muy bien, ahí estoy. Estoy haciendo bastantes cositas aquí en España cuando puedo pero muy bien, ha sido un año de adaptación. Yo los cambios siempre me los tomo muy bien. Siempre se aprende algo, así que muy bien, yo estoy muy contenta.

CH: ¿Tienes algún proyecto ahora de televisión?

M.J: Si, tengo algunos proyectos pero por ahora no puedo decir nada, solo anunciar que voy a empezar un blog, donde voy a explicar algunas cosas mías.

CH: ¿Tu día a día en Alemania como es?

M.J: La verdad es que no paro al final: entre hacer de madre, que es lo que mas me gusta del mundo, tener tiempo para mi porque es verdad que me lo he tomado como tiempo para dedicarme a mí misma, la familia, tenemos visitas, entre que estoy en Madrid y allí estoy haciendo cosas no paro, cocino más, hago más de mamá de familia, voy al gimnasio, salgo a correr...

CH: ¿Estás estudiando alemán?

M.J: Lo empecé pero con la peque es muy complicado. Para mi este año el objetivo era ponerme bien porque me caso dentro de poquito y tenía ganas de retomar mi vida saludable, deporte y tal, así que ahora en cuanto pueda, a partir del mes de septiembre volveré a retomar el alemán porque quiero entrar en serio con ese tema porque Gala va a empezar dentro de nada la guarde y se me va a acumular.

CH: ¿Y cómo van los preparativos?

M.J: Una de las cosas que quería hablar en el blog era eso: cómo se organiza un evento tan grande estando tanto tiempo fuera y sin poder controlar un poco. Es el día de tu boda, quieres que todo salga perfecto. Yo no soy de las que me obsesiono en que todo salga bien. Me gusta llevar el control de las cosas pero siendo tú la que te casas... Al final lo ves todo maravilloso.

CH: ¿Sabemos ya fecha? Estabas entre junio y julio.

M.J: Si, sabemos el día pero de momento no queremos decirlo.

CH: ¿Tienes ya el vestido?

M.J: Tenemos algo también y dentro de poco tendréis más noticias también.

CH: ¿Podría ser de Rosa Clará?

M.J: Podría ser.

CH: ¿Tu has dado ideas a la hora de diseñar el traje?

M.J: Si, yo es que soy de ideas fijas y tanto la diseñadora como los wedding planner me decían que era una novia con ideas muy claras. Siempre he soñado con una boda muy sencilla y al final uno sabe lo que le puede quedar bien.

CH: ¿Nos puedes adelantar algo?

M.J: No le he dicho nada a nadie, solo mi madre sabe como será el vestido y aun así hay cosas que me reservo porque quiero que sea sorpresa. Es un día muy especial y es más bonito si es sorpresa.

CH: ¿A las pruebas solo te acompaña tu madre?

M.J: Si, lo quiero así. Mis amigas se mueren de rabia pero prefiero que como me conocen tanto se lleven una sorpresa porque creo que las voy a sorprender.

CH: Imagino que no has olvidado la pedida

M.J: No, no se olvida. Fue súper romántica y algo que no olvidaré ni ahora ni nunca.

CH: ¿Qué te ha conquistado de Marc?

M.J: Todo, sobre todo lo buena persona que es, es una persona que toca con los pies, sabe perfectamente donde está, de donde viene...

CH: ¿Os compagináis bien?

M.J: Si.

CH: ¿Es romántico?

M.J: Si, a la vista esta después de esa pedida.

CH: ¿Os gustaría ampliar la familia después de la boda?

M.J: Pues son cosas que no me gusta decir que no porque luego de repente lo pensamos y si. Me gustaría darle más hermanos a mi hija pero todavía no entra en mis planes.

CH: Mira Malena Costa iba preparando la boda y se ha quedado embarazada.

M.J: Son cosas que puede pasar y súper bonito.

CH: ¿Sois niñeros, vais a por la gran familia?

M.J: Yo no tanto; dos, tres... Me gustan los niños y a Marc le encantan.