Melody: "Bimba ha sido todo un descubrimiento, me ha afectado muchísimo"

Un año más los Premios Própolis buscan reconocer a las mejores voces de nuestro país y entre los premiados se encontraban nombres de artistas de nuestro país como Melody o Rafael Amargo. Aprovechando la ocasión hemos hablado con su galardonada, que a pesar de la algregía de recibir una premio en nuestro país, no podía ocultar la tristeza por la perdida de Bimba Bosé, quien fuese su compañera en Levántate All Star.

Melody ha demostrado que es una gran artista y cada vez que se sube sobre un escenario demuestra toda su garra, con la que nos conquisto cuando era solamente una niña. Melody que se encuentra centrada en una gran producción internacional que muy pronto saltará a la gran pantalla, ha querido dedicarle unas emotivas palabras a la que fue su compañero en el talent-show.

CHANCE: Enhorabuena por ese premio, cuéntanos un poquito cómo ha sentado.

Melody: Los premios siempre sientan bien. Yo estoy feliz de poder recibir aquí en mi país un premio tan bonito, como es el Premio de la Mejor Voz de Própolis, y para mi es un honor recibirlo, ya que llevo muchos años en el mundo de la música. Siempre es bonito que te reconozcan tu trabajo, y estoy muy feliz.

CH: Cuéntanos algún consejito para mantener y cuidar la voz.

M: A mi me dicen 'con lo flaca que eres cómo te sale tanta voz', y digo 'y yo qué sé'. Pero es importante cuidarse, la alimentacion es muy importante, yo me cuido mucho, tomo mis suplementos naturales, mis batidos de vitaminas* y eso afecta tambien a la voz, hace que uno se sienta fuerte vocal y mentalmente. y tambien intento beber mucha agua, me gusta beber tambien muchas cosas calentitas como menta poleo, y por supuesto no puede faltar el própolis, para algún altibajo que se tenga. Pero me gusta cuidarme, porque soy una persona a la que le gusta mucho su profesión, lo he demostrado, son muchos años los que llevo, y los que me quedan.

CH: Además, como has dicho, eres una voz a la que venimos escuchando desde muy pequeñita, hasta ahora.

M: Sí, yo pienso que teniéndose respeto a uno mismo, uno siempre va a hacer las cosas mejor. Siempre he tenido una voz muy buena, fuerte, he cantado en diferentes sitios, y nunca he tenido ningun tipo de problema. pero si que es verdad, por supuesto, que dependiendo la edad, pues hacia menos conciertos, es importante cuidar la voz cuando uno es pequeño. pero haciendo las cosas bien, se ha visto que hay una evolucion muy buena.

CH: Siempre te hemos visto muy activa, ¿Tienes alguna cosa entre manos?

M: Yo soy un puro nervio. Estamos preparando, en silencio, nuestra nueva producción, la estamos preparando fuera, en Miami. Y yo creo que va a sorprender muchisimo, no puedo dar muchos detalles, pero va a sorprender, yo creo que nadie se espera lo que vamos a hacer.

CH: ¿Te veremos proximamente por television?

M: A mi me quereis mucho en television, os entretengo bien, ¿eh? a mi me encanta el mundo de la television, ademas yo soy mucho de conectar con la gente, y la television te hace eso, tener a la gente cerca. pero bueno, ahora mismo yo creo que sí, vamos a hacer cosas de television, pero mas esporadicamente. Ahora me voy a concentrar en mi nueva produccion, y tengo proyectos tambien en el mundo del cine.

CH: ¿Te falta algo que te gustaría hacer?

M: De astronauta, ¿no? no, bueno, es que el mundo del arte me encanta, y es importante, si a uno le gusta, poder hacer diferentes facetas. He tenido la suerte de estar de diferentes en la pantalla, no solo con musica.

CH: Además creo que siempre te has sentido querida por el publico.

M: El publico siempre me ha apoyado, y tengo que decir que estas ultimas veces que he estado en los programas, todavia más, porque han visto cómo soy como persona. Porque a veces cuando uno canta, como yo soy muy energica, muy pasional, a veces la gente no distingue bien lo que es la pasion en el escenario, con la personalidad. Que yo tenga esa garra en el escenario, no quiere decir que yo sea una persona prepotente. Entonces lo he demostrado, soy una persona noble, y siempre estoy para lo bueno y para lo malo. tambien me han visto con mi padre... a veces es importante que la gente te conozca.

CH: Aunque hoy es un día de celebracion, tambien es un dia triste por esa marcha de Bimba.

M: La verdad es que sí, ha sido un palo duro enterarme de que Bimba ya no está entre nosotros. A mi, sinceramente, me ha afectado muchísimo. Yo, cuando me entere, lo pasé super mal. Allí estuve junto a su familia. Lo que pasa que uno piensa, y es lo que decia la hija, no podemos estar triste, porque ella no querria que estuvieramos tristes, entonces se tiene que seguir para adelante y aprender. Aprender que a veces no nos tenemos que quejar por tonteria, vivir el momento, disfrutar de la gente que te quiere, de las cosas* a veces en la vida hay mucho egoismo, y te das cuenta de que hace falta disfrutar más de lo que tenemos, y no añorar tanto lo que no tenemos. Entonces, para mi Bimba ha sido todo un descubrimiento como persona, yo no la conocía, y ha sido una persona a la que voy a querer siempre mucho, es muy buena amiga, y es una persona que yo he aprendido mucho con ella.