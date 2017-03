Méndez de Vigo augura un papel de primer orden para la Cultura ahora que la situación es más halagüeña de cara a los PGE

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha augurado un "papel de primer orden" para la Cultura porque la situación actual es "más halagüeña" que antes de la crisis y confía en que los Presupuestos Generales del Estado de 2017 continúen "para bien" la senda del crecimiento iniciada en 2016.

El ministro ha respondido así en el pleno del Senado a una interpelación del senador socialista y exministro José Montilla, quien ha reclamado mayor financiación frente a los "drásticos" recortes del pasado para la Cultura y las instituciones culturales catalanas que ha llegado a una "percepción de trato inadecuado" al respecto en esta comunidad autónoma.

"Los tiempos difíciles han pasado. Iniciamos una senda más esperanzadora y en esa senda la Cultura tendrá un papel de primer orden", ha vaticinado Méndez de Vigo, que ha defendido que "ni sequía, ni abandono" a las instituciones culturales catalanas por parte del Gobierno.

El titular de Cultura ha compartido con Montilla la concepción de cultura como bien de primera necesidad importante para la autoestima de los ciudadanos, su salud mental y como motor de la actividad económica al tiempo que ha justificado los recortes en la situación de crisis iniciada en tiempos del Ejecutivo de Zapatero que obligaron al presidente, Mariano Rajoy, a tomar decisiones para cumplir con las obligaciones del euro de contención del gasto.

Así, ha reconocido que los recortes afectaron especialmente a la cultura durante los años 12 y 13, pero en los años 14 y 15 "hubo estabilidad" y ya en 2016 se experimentó un "ligero crecimiento" del 10 por ciento sobre el presupuesto. "El año que viene no será fácil, pero con las cifras de crecimiento que tenemos podemos esperar que en el futuro la tendencia de los Presupuestos Generales del Estado de 2016 va a continuar para bien", ha augurado.

En todo caso, ha negado que se haya recortado más en las instituciones culturales catalanas que en el resto de Comunidades autónomas, porque mientras la media para el resto de territorios era de 7.370.000 euros, Cataluña recibió 33 millones de euros porque tiene "más" instituciones y porque se tuvo en cuenta "su importancia".

"Ni sequía ni abandono, señor Montilla. En estos años se ha tenido en cuenta la importancia de la cultura en Cataluña", ha subrayado Méndez de Vigo.

Además, ha relatado las iniciativas que está desarrollando el Gobierno en la comunidad autónoma, como destinar, por ejemplo, 4 millones de euros al Museo Arqueológico de Tarragona, la cooperación con el Liceo, o un proyecto de museografía, así como las recientes vías abiertas con el Ayuntamiento de Barcelona para identificar necesidades y objetivos culturales y otra con la Generalitat para impulsar objetivos culturales comunes.

"No es que no sea triste la verdad, lo que no tiene es remedio, por lo que vamos a ver cómo lo mejoramos", ha apelado el ministro en clave de poesía para recordar a Montilla, a quien ha pedido como "una persona muy importante en su grupo parlamentario", que inste a sus compañeros a hacer un esfuerzo para aprobar los presupuestos generales del Estado, de los que penden, precisamente los culturales.

A este respecto, Montilla ha vinculado la financiación para garantizar la buena salud de los espacios culturales con la "mejora de la autoestima de la sociedad catalana". Por ello, relacionando el asunto con la cuestión territorial, ha recomendado al ministro que "un mayor esfuerzo de su Gobierno sería positivo en términos políticos"--. "Y usted ya sabe a qué me refiero en esta coyuntura", ha apostillado.

Finalmente, ha insistido en la percepción de "trato inadecuado y discriminatorio" del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para las instituciones culturales catalanas y espera que el Ejecutivo no siga de espaldas. "Los catalanes no lo merecemos", ha concluido.