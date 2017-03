Méndez de Vigo supedita el proyecto de ley de Mecenazgo a la mejora de la situación económica

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha asegurado que presentarán un proyecto de ley de Mecenazgo cuando exista posibilidad fiscal y cree que será al final de esta legislatura.

"Este Gobierno presentará un proyecto de ley de mecenazgo cuando tenga la seguridad de que el contenido fiscal puede ser aprobado. No voy a lanzar fuegos de artificio. ¿Cuándo será posible? Cuando la situación económica mejore. ¿Y cuándo creo yo? A final de la legislatura", ha precisado. Si bien, ha aclarado que no va a hacer "fuegos artificiales".

A su juicio, la cultura hace "mejores personas" y de ella deben poder "disfrutar todos". "Nos compensa de muchas dificultades y obstáculos en la vida", ha subrayado. Por ello, ha asegurado que el Gobierno quiere hacer la cultura más accesible y conjugar lo público y lo privado. En cualquier caso, ha matizado que también tienen que cumplir obligaciones y ha criticado que les dejaron "una carga muy importante".

SE PROTEGEN LOS TOROS PROHIBIENDO CONSULTAS

Por otro lado, sobre cómo va a proteger el Gobierno los espectáculos taurinos tras la sentencia del Tribunal Constitucional, Méndez de Vigo ha afirmado que ya lo están haciendo y ha puesto el ejemplo de algunos ayuntamientos que querían hacer una consulta popular para prohibirlos y el Gobierno no ha dado la autorización.

Con respecto a la reducción del IVA de estos espectáculos, el ministro ha indicado que tienen el compromiso, pactado con Ciudadanos, de reducir de un 21 a un 10% el IVA de todos los espectáculos públicos.

Por otra parte, se ha referido al juicio por el Caso Palau, que comenzará este miércoles 8 de marzo, y ha precisado que él no se va a divertir. "A mi los casos de saqueo de las arcas públicas no me hacen ninguna gracia", ha enfatizado.

Finalmente, acerca de la circunstancia de que Educación y Cultura estén en el mismo ministerio, Méndez de Vigo ha asegurado que "están muy bien juntas" porque considera que "lo importante es introducir la cultura en la educación de los niños". Por ello, se ha declarado "enormemente satisfecho" de ser el ministro de ambas carteras.