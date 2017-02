Mercedes-Benz Fashion Week Madrid concluye su 65ª edición con más de 50.200 asistentes

Mercedes-Benz Fashion Week Madrid finalizó su 65ª edición con 50.206 visitantes y 1.314 profesionales de la prensa acreditados de los cuales 90 fueron extranjeros, procedentes de Austria, Bélgica, Brasil, China, Colombia, Dubai, Finlandia, Francia, Holanda, Hong Kong, Italia, México, Portugal, Suecia, Taiwán, Estados Unidos y Reino Unido.

Según ha informado Ifema en un comunicado, la pasarela MBFWM organizó un programa de compradores internacionales, integrado por representantes de establecimientos y grandes cadenas de distribución de China -Pekín y Hong Kong-, México y Portugal.

MBFW, que se celebró del 16 al 21 de febrero, contó desfiles y presentaciones que se desarrollaron en Ifema-Feria de Madrid y en algunos escenarios de Madrid.

Así, el día 16 de febrero la firma Desigual inició un evento experiencial en su tienda de la plaza del Callao en el centro de Madrid, de entrada libre, con el que presentó a consumidores y amigos de la marca su colección Otoño/Invierno2017/18.

Asimismo, el diseñador Roberto Verino celebró ese mismo día en la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol, su desfile de la colección de temporada, siguiendo la nueva tendencia 'See now, Buy now'. A partir del viernes 17 y hasta el martes 21 de febrero los desfiles transcurrieron en el pabellón 14.1 de Ifema-Feria de Madrid.

En su 65ª edición, MBFWM contó con novedades e incorporaciones -Custo Barcelona, Marcos Luengo y Menchén Tomás-, dirigidas a fortalecer su liderazgo como la mejor plataforma del diseño español y a "afianzar su posición como uno de los referentes de la moda en el ámbito internacional".

Además de los 43 destacados creadores y marcas participantes en esta edición, la firma Blikvanger, procedente de la pasarela internacional Mercedes-Benz de Tbilisi presentó su colección en España en el marco del concurso Mercedes-Benz Fashion Talent y quince jóvenes diseñadores exhibieron sus propuestas en el Showroom de Samsung EGO, en el Cibelespacio, con venta directa al público.

El calendario de desfiles de esta edición en IFEMA lo abrió el jueves 17 de febrero Juan Vidal con la presentación de su colección Otoño-Invierno 2017/18, en la sala Mercedes-Benz.

Como es habitual, el último día del programa de desfiles de MBFWM se dedicó al diseño emergente de Samsung EGO. En esta convocatoria participaron 9 jóvenes creadores españoles -3 de ellos ya presentes en ediciones anteriores y 6 nuevos-, así como el diseñador internacional, Blikvanger. Además, el programa de desfiles de esta jornada lo abrió Wellness, el ganador de la séptima edición del premio Samsung Ego Innovation Project.

Asimismo, MBFWM contó con un programa off, en distintos escenarios de Madrid. En esta ocasión incluyó los desfiles y presentaciones de siete jóvenes que ya cuentan con un lugar propio en el universo de la moda española -Jorge Acuña, La Condesa, 44Studio, Pepa Salazar, Palomo Spain y García Madrid-. A este programa se sumó el desfile de alumnos de ESNE, Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y Tecnología.

Una vez, más con motivo de la celebración de la 65ª edición de la pasarela MBFWM, Madrid se mostró como una de las grandes capitales del universo de la moda y el diseño internacional.

En esta ocasión, se retransmitieron los desfiles en pantallas situadas en el multiespacio de ocio gastronómico Platea Madrid así como en el Centro Comercial ABC de Serrano. Asimismo, por iniciativa del Ayuntamiento, se instaló en la plaza de Margaret Thatcher, esquina con paseo de la Castellana, otra pantalla desde la que se pudo seguir en directo la programación de los desfiles y entrevistas que se desarrollaron en Ifema-Feria de Madrid.

Por su parte, la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) puso en marcha la cuarta edición de la acción 'Madrid es Moda' con la que quiso contribuir a convertir el centro de la capital en un gran expositor de creatividad y diseño durante la celebración de Mercedes Benz Fashion Week Madrid.

NUEVA DIRECTORA DE LA PASARELA

Entre las novedades de esta edición, destacó la incorporación como directora de la pasarela MBFWM, de Charo Izquierdo. Leonor Pérez Pita, fundadora y responsable del evento desde su creación hace más de tres décadas, ha pasado a presidir el Comité de Moda. Charo Izquierdo será secretaria del Comité.

Junto a ellas, hasta sumar un total de 11 expertos, el Comité cuenta con reconocidos profesionales, con una sólida trayectoria en el ámbito de la moda, el diseño y las nuevas tendencias, lo que permitirá aportar un "completo y multidisciplinar" análisis de las colecciones.

El Comité ha comenzado ya su andadura en esta edición de la pasarela MBFWM, asistiendo a los desfiles, para el posterior análisis de las colecciones presentadas. Asimismo, el Comité participará en los contenidos de cada una de las ediciones de MBFWM y sugerirá acciones dirigidas a la difusión nacional e internacional de esta pasarela, además de evaluar las solicitudes de participación y colaborar en el diseño del formato de cada edición.

PREMIOS AL TALENTO

Una vez más, MBFWM acogió los premios patrocinados por la firma L'Oréal Paris, que tienen como destinatarios la mejor colección de diseñador consagrado, así como la mejor modelo. El premio al mejor diseñador consagrado fue para Duyos y a la mejor modelo, para Marina Pérez.

Del mismo modo, la jornada de Samsung EGO fue escenario de la elección del mejor diseñador joven con la concesión del premio Mercedes-Benz Fashion Talent, que recayó en Juan Carlos Pajares.

La pasarela Mercedes-Benz Fashion Week es en cada convocatoria "foco de interés permanente para las grandes marcas que desean asociarse con la moda y las nuevas tendencias". En su 65ª edición, MBFWM registró cifra record de patrocinadores.

Un total de 24 destacadas marcas apoyaron el evento, organizado por Ifema, frente a las 18 que lo patrocinaron en su anterior convocatoria, registrando un incremento del 33 por ciento.

Mercedes-Benz, L'Oréal Paris e Inditex volvieron a ser, una vez más, los principales patrocinadores. También apoyaron esta edición de la pasarela MBFWM como patrocinadores, las marcas Samsung -que por octavo año es el patrocinador de la jornada de jóvenes creadores SAMSUNG EGO-; Anna de Codorniu, Solán de Cabras, Ciroc e Iberia -patrocinador de la nueva sala VIP-.

Asimismo, fueron colaboradores de esta edición Facebook e Instagram, las plataformas naturales para el mundo de la moda, para buscar, inspirar y descubrir contenido; el Hotel Barceló Torre de Madrid -hotel oficial de esta edición-, IED Madrid, Swarovski, ESNE, Rowenta, Kaiku Caffé Latte, Schweppes, Carlota y Cayetana Jewelry, Ribera de Duero y Rodilla -catering oficial de esta edición-. A ellas se sumaron otras marcas, como Pompeii -calzado oficial-, Car2go, Kaleos, Beauty&Go y ABC Serrano.