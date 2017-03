Mercedes Milá habla por primera vez de la polémica tras llamar "gordo" a un científico

Tras la polémica desatada por la contestación de Mercedes Milá al bioquímico José Miguel Mulet en el programa Chester in Love de Risto Mejide cuando ésta le llamó "gordo" como único argumento para contrarrestar la opinión de él de que la dieta del libro La enzima prodigiosa es un cúmulo de inexactitudes, la periodista ha hablado por fin de los motivos que le llevaron a expresarse así y, aunque pide perdón por sus palabras vuelve a arremeter otra vez contra él.

MERCEDES MILA, MOLESTA PORQUE MULET ALERTARA DEL PELIGRO QUE SUPONE QUE RECOMIENDE ESA DIETA, LE LLAMO "GORDO"

Todo comenzó cuando el bioquímico desmontó con argumentos las "falacias" del libro, del que Milá es una firme defensora y alertó del peligro que supone que una persona como ella, recomendara el seguimiento de una dieta milagrosa como la que propone esta obra. Molesta por la reprimenda, Milá le respondió: "Lo primero que te digo es que te leas el libro y adelgaces, porque estás gordo". Una salida de tono que Mulet no esperaba y a la que respondió "gracias por decírmelo, porque tengo espejo" para continuar dando su opinión del libro "es difícil encontrar algo aprovechable en esta obra, porque se hace eco de multitud de mitos sobre la alimentación. Las enzimas prodigiosas no existen, es decir, son proteínas que cuando te las comes se degradan y se rompen en cachitos".

A raíz de esto se generó una oleada de críticas no sólo a la periodista sino también a Mejide por no salir en defensa del científico, unas críticas que no hicieron más que aumentar sobre todo a raíz del posterior comentario del propio Mulet en las redes sociales en el que arremetía contra ambos: "Seguramente hoy en algún colegio se habrán reído de algún chaval por estar gordo. Luego no vengáis con programas sobre el bullying".

MERCEDES MILA: "FUE MUY MAL RECIBIDO QUE LLAMARA GORDO A UN TIO PORQUE ESTABA GORDO"

El pasado lunes durante la presentación del libro solidario La música del corazón, relatos que curan, organizado por la Fundación Quirón Salud y la Fundación Cardiodreams, Mercedes Milá habló por vez primera de este asunto para dar una de cal y otra de arena: "Ahora reivindico más lo que hice el otro día en televisión que fue muy mal recibido, porque llamé a un tío gordo porque estaba gordo" para continuar reconociendo que lo que dijo: "es feo y no debía haberlo hecho porque podría haber aprovechado esa oportunidad para haber explicado la importancia de cuidarse, tratar la alimentación como una prevención muy seria" y a continuación explicó el motivo por el que lo hizo "me puse nerviosa porque criticó un libro que a mí me ha ayudado mucho" y reconoció algo que ese día fue el tema que generó la polémica y que hubiera evitado todo lo que vino después: "es evidente que no existe ninguna enzima prodigiosa" pero en su opinión el fin justifica los medios "creer en ella ha ayudado a mucha gente para plantearse la alimentación e otra manera".

MERCEDES MILÁ: "HABLÉ CON EL PORQUE ESTOY ACOSTUMBRADA A PEDIR PERDÓN PERO DESPUÉS EL HA APROVECHADO PARA LLAMARME DE TODO"

"A mí el médico me dijo que era muy importante que transmitiéramos a la población que las barrigas gordas son peligrosas para el corazón, porque cuando un cinturón va aumentando es un seguro para tener un problema de corazón, eso fue lo que intenté transmitir, pero se entendió mal aunque estoy acostumbrada" y mostró su queja a Mulet porque después de hablar con él y transmitirle sus disculpas este aprovechó la coyuntura: "Estoy acostumbrada a pedir perdón y le llamé a él después pero ha aprovechado el toro cuando ya ha pasado y en vez de decírmelo a mí directamente, el científico -que es lo que le gusta a él decir que es- lo que ha hecho es llamarme de todo a posteriori".

MERCEDES MILÁ: "ME HA MOLESTADO MUCHO QUE DIJERA QUE LE HICE BULLYING PORQUE ES UN TEMA MUY SERIO"

Milá se queja de que el científico haya dicho que ella le había hecho bullying: "Me ha molestado mucho porque es un tema muy serio y muy grave y si alguno vio la televisión ese día creo que hice de todo menos bullying. Lo que yo hice a lo mejor no se deba hacer pero mi idea era que mejorara su salud en un tono amistoso, pero al final resulta que no fue así".