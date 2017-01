El mensaje 'antiTrump' de Meryl Streep: "La violencia incita a la violencia"

Meryl Streep subió al escenario de los premios cinematográficos de los 'Globos de Oro' con un mensaje claro y directo contra Donald Trump. No pronunció el nombre del próximo presidente de EEUU, pero habló de la actitud de un poderoso que se burló de un periodista discapacitado. "Hubo una actuación este año que me sorprendió. Que se me quedó en el corazón", dijo la actriz refiriéndose a lo que ocurrió en 2015 cuando el republicano se mofó de un periodista del New York Times que asistió a la rueda de prensa en silla de ruedas. "Este instinto de humillar, cuando es ejercido por un personaje público, poderoso, se filtra en la vida de todos, porque le da permiso a otros para hacer lo mismo".

"La falta de respeto invita a la falta de respeto, la violencia incita a la violencia. Cuando los poderosos usan su posición para intimidar a otros, todos perdemos", dijo Streep. Sus palabras ya han sido respondidas por el magnate que ocupará el sillón presidencial el próximo 20 de enero, que les restó importancia diciendo que no le sorprendía ser atacado por "la gente liberal del cine".