Mette Marit de Noruega, de pensar que entraba en la menopausia a tener la enfermedad de los cristales

Hace justo un mes, la Casa Real Noruega anunciaba a través de un comuniacod que la mujer de Hakoon de Noruega, la princesa Mette Marit sufría el Síndrome de los cristales, también conocido como Vértigo posicional paroxístico, una enfermedad extraña pero benigna menos conocida de lo habitual por su nombre, pero algunas personas sufren.

Estos entrenamientos o terapia deben realizarse de forma continuada durante al menos dos semanas como mínimo para una recuperación plena, según el grado y según lo que estime el médico especialista. La recuperación sin embargo no es de lo más agradable y fácil tal y como dejaba entrever l propia Mette Marit: "La última semana de entrenamiento hubo algunos movimientos que podrían haber sacudido los cristales en la oreja. No me atrevo a reproducirlos aquí por miedo a que me ocurra nuevamente".