Miguel Abellán defiende a ultranza a su amigo: "Conozco a pocas personas con el corazón de Fonsi"

El torero Miguel Abellán fue uno de los que no quiso perderse el partido benéfico que ofreció la Fundación University en el estadio de Vallecas el pasado día de Nochebuena.

Miguel aprovechó la ocasión para defender a su íntimo amigo Fonsi Nieto, que recientemente ha estado en el centro de la polémica por su enfrentamiento con la madre de su hijo, la modelo Alba Carrillo.

CHANCE: Partido solidario, no podías faltar.

Miguel Abellán: No se cuántos años hace que venimos.

CH: ¿A marcar algún gol o vas a ser portero?

M.A: Soy jugador, vengo a marcarlos.

CH: ¿Qué tal se te da?

M.A: No se me da del todo mal.

CH: ¿Estamos en forma?

M.A: Sí.

CH: 2016, ¿balance?

M.A: Hombre ha sido un año duro, difícil para nosotros. Hemos tenido además un año muy triste por la pérdida de Víctor Barrio y ha sido un año difícil. Pero la vida sigue y hay que seguir luchando y con ilusión.

CH: ¿Navidades en familia?

M.A: Me marcho pasado mañana para Colombia a hacer la temporada. Ahora con la familia y luego me marcho a las temporadas americanas. Al final es trabajo y muy agradecido de que fuera de mi país me sigan contratando, admirando y me quieran seguir viendo.

MIGUEL ABELLÁN: "ES UNA NOTICIA MARAVILLOSA Y LA CONTÉ CON TANTA ILUSIÓN Y TANTO AMOR QUE SE ME ESCAPÓ EL SEXO"

CH: ¿No me das ninguna exclusiva, después de lo de Natalia?

M.A: El partido es en diferido y ganamos nosotros.

CH: ¿Natalia se lo tomo con humor lo de la niña?

M.A: Al final es una noticia maravillosa y la conté con tanta ilusion y tanto amor, que se me escapo el sexo de la niña. A Natalia la amo y quiero a su pareja que no se lo han tomado bien.

¿CH: ¿Te van a pedir opinion para el nombre de la niña?

M.A: Sí, estoy esperando la llamada.

CH: ¿Cómo ves a Fonsi?

M.A: Le veo muy bien, estoy con él a diario y está ajeno a toda su polémica, a todas las barbaridades que se están diciendo de él. Igual mi opinión no es valida, porque soy íntimo de él, pero conozco pocas personas con el corazón de Fonsi, tan generoso y tan buena gente. Fonsi es un ser humano como pocos.

CH: ¿Se ha solucionado todo con Alba?

M.A: Espero que sí por el bien de todos porque al final hay un niño por medio que no creo que beneficie a nadie.

CH: ¿Le veíais sufrir?

M.A: Por supuesto. Eso termina con cualquiera, no hay ser humano que soporte esa persecución y ese acoso y derribo. Pero ojalá el 2017 nos traiga a todos cositas buenas y felicidad.

CH: ¿Y el amor?

M.A: Y el amor.