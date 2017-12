Miguel Ángel Silvestre deslumbra en Málaga

Isabel Preysler, Antonio Banderas, Miguel Ángel Silvestre y Nieves Álvarez fueron algunos de los rostros conocidos que disfrutaron de la gran fiesta de inauguración de la nueva tienda de Porcelanosa en Málaga. Esta nueva tienda se trata de un espacio de exposición y venta de la ciudad andaluza en una ubicación estratégica.

Como no podía ser de otra forma Isabel no quiso faltar a la celebración de la firma de la que es imagen y es que, siempre que puede, acude a este tipo de actos. Con un vestido en color rojo de lo más favorecedor, Isabel reconoció que aún no conoce a los mellizos de Enrique en persona y es que, por el momento, tan solo los ha podido ver en fotografías.