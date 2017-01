Miguel Ríos, Ana Belén y Victor Manuel protagonistas del concierto 'Nuestro cuerpo, nuestra voz'

Miguel Ríos, Ana Belén y Víctor Manuel homenajean a la fonoaudióloga Lidia García en la Sala Berlanga de la capital madrileña con un emocionante concierto. Todos los invitados se dieron cita con el motivo de la presentación del libro Nuestro cuerpo, nuestra voz con el que conocerán más de cerca la importancia de Lidia en la vida de muchos artistas nacionales e internacionales.

Entre los que no se quisieron perder el concierto estuvieron Concha Galán, Verónica Forqué o Alaska que quiso remarcar que era un día complicado para ella porque la gran mayoría de los asistentes había aprendido a usar el instrumento de la voz gracias a la ayuda de Lidia García.

CHANCE: Qué bonito homenaje.

Alaska: Sí, para nosotros es un día complicado porque todos hemos usado nuestra voz gracias a Lidia y la gala está montada en orden cronológico, de los últimos alumnos que han llegado a los primeros, el primero que puso la voz fue Miguel, luego Víctor y Ana y luego yo. Ha sido una persona muy importante en nuestra vida, en nuestra vida profesional pero también en nuestra vida personal y hoy es un homenaje y cantarle, que es lo que a ella le hubiera gustado.

CH: ¿Qué tal la experiencia en el teatro?

Alaska: Muy bien y muy contenta, no puedo hacer mucho más porque tengo gira con Fangoria pero volvemos en Madrid para el día de los enamorados y el fin de semana anterior haremos Barcelona y en noviembre ya veremos si lo retomo.

CH: ¿Cómo has visto a Toño Sanchís en Gran Hermano?

Alaska: No he podido ver nada porque estoy ensayando pero quiero verlo.

CH: Ha sido el más nominado no ha tenido muy buen recibimiento en la casa.

Alaska: Por mi experiencia siempre digo que en Levántate fue una persona muy respetuosa, educada, amable, nunca vino a contar ni hablar nada, por mi trato en el programa nunca le hubiera nominado porque el trato con nosotros fue estupendo, lo que no sé es si a veces nominas por lo que estás viviendo en casa, por estrategia para quitarte uno fuerte de encima, ver si lo echan o no.

CH: ¿Entrarías?

Alaska: No creo que pudiera, yo sería la categoría mueble, no soy de hablar con la gente, estaría con mis libros, no daría mucho juego, a mi no me importaría entrar pero os aburriríais.

CH: ¿A cenar?

Alaska: Una semana como Terelu sí que me encantaría.