Mila Ximénez:" Le he pedido a Kiko Hernández que no me mande fotos de las niñas por si se filtra algo"

Aunque Jorge Javier no pudo estar en una noche tan especial, las otras dos presentadoras del programa sí que quisieron estar al lado de sus compañeros y es que Carlota Corredera y Paz Padilla han vivido muy de cerca la evolución del programa. Entre los colaboradores que no faltaron a la cita estuvieron Gemma López, María Patiño, Jesús Manuel, Chelo García Cortés, Rafa Mora y Mónica Hoyos, Belén Esteban y Miguel o los directores David Valdeperas y Raúl Prieto.

Por su parte Mila Ximénez no pudo evitar recordar a su mayor compañero dentro del programa, Kiko Hernández que no pudo estar ya que se encuentra fuera de España por su reciente paternidad. De lo más nostálgica, Mila reconoció que estaba echando mucho de menos a su amigo Kiko en un día tan especial.

CHANCE: Diez años de La Fábrica de la tele, ¿Con qué momento te quedas?

M.X: Me quedo con muchos, me quedo cuando negocié con Adrián mi entrada en La Fábrica que fue hace como ocho años, me dijo te prometo que esto va a ir a más, yo no quería trabajar en La Fábrica después de Crónicas Marcianas que para mí fue un tema muy complicado, me quedo con eso y me quedo con, aunque discutamos mucho, el equipo que hemos formado. Me quedo con mi Kiko Hernández que le echo de menos tanto hoy.

CH: Ya le quedará poquito para volver.

M.X: A ver él me dijo que eran seis meses, me han prometido que menos, yo estoy como loca por verle porque hoy lo necesitaba aquí yo, yo creo que estoy enamorada de él en el fondo.

CH: ¿Has hablado con él?

M.X: Sí. No me ha enviado fotos, le he pedido que no me mande fotos de la niña ni de dónde vive por si se filtra algo que sepa que yo no tengo ninguna información. Le echo tanto de menos hoy... Yo creo que tengo el síndrome de que estoy enamorada de él pero eso va a ser molesto porque él no quiere nada conmigo.

CH: Quién nos iba a decir que Kiko iba a ser papá y por partida doble.

M.X: Está feliz.

CH: Es algo que deseaba desde hace muchos años.

M.X: A ver yo creo que Kiko es alguien que cumple sus sueños. Yo hoy es que estoy con todos los compañeros, que hemos tomado algo antes, echo de menos a mi compañero que habría disfrutado muchísimo el día de San Valentín, pero bueno.

CH: Tú que eres una mujer objetiva, ¿Qué te parece el regreso de Isabel a los escenarios?

M.X: Una mi**da. A mí es que me parece una mierda todo lo que haga, todo lo que diga y todo. No sé, es que yo en ese sentido conmigo no tenéis nada, tengo el discurso claro, no me interesa nada de lo que haga, ni de lo que cante ni de lo que diga.

CH: ¿Ha habido mucho peloteo?

M.X: Le hemos hecho muchísima publicidad, esta mujer sin Sálvame y sin el speech de Jorge habría vendido muchas menos entradas que es lo que me molesta. Pero vamos que no me interesa nada, a mí que se suba al escenario y diga 'sigo estando aquí' le digo sigues aquí después de dos años en prisión por blanqueo de capital.

CH: De lo que no quiere hablar nadie le pregunta.

M.X: Mira yo soy vecina de Rato y yo muchas mañanas me levanto con gente en la calle, en la puerta de Rato diciéndole ratero, vete a la mi**da, devuelve el dinero... A mí que haya una diferencia entre Rato, Puyol e Isabel Pantoja me molesta. Que esta señora vaya con una bata de cola a blanquear su imagen diciendo gracias por este compás de tiempo, bueno, usted ha sido una delincuente que ha cumplido la pena, eso es verdad, pero que no le voy a lamer el trasero.

CH: Una conclusión es que nunca una ex reclusa fue tan aplaudida.

M.X: Es que claro ella sabe darle la vuelta a todo y yo no voy a palmearle, ya te lo digo. Siempre tengo la sensación de que algún día volveremos a verla entrar. Ahí lo dejo.

CH: Después de esta tarde tan emotiva.

M.X: A mí no me gustan nada las sorpresas. Ha sido una bonita tarde pero yo tengo mis cosas y soy muy poco emotiva.

CH: Ahora a seguir con la fiesta.

M.X: Está muy bien estar en un programa tanto tiempo, con una gente que nos llevamos bien al fin y al cabo, está muy bien tener trabajo y teneros a vosotros y que al final somos un equipo todos, los que estáis aquí y los que estamos ahí.