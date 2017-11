Mila Ximénez a punto de perder un dedo

Como cada tarde tras acabar el programa, Mila Ximénez junto a varios colaboradores de Sálvame, incluida Chelo García, acudieron a La Muralla, pero ocurrió algo que no esperaba.

Un ambulancia tuvo que acudir a recoger a Mila, quien asegura que no quería saber nada en el momento pero sangraba muchísimo: "No me quedé sin el dedo meñique de milagro. Fue una sensación horrible. Cuando me di cuenta estaba sangrando y la yema del dedo colgando".