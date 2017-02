Miles de seguidores piden un segundo concierto de Alejadandro Sanz y el responde

Que uno haya podido conseguir entradas del concierto de U2 o de Ed Sheeran y que te quedes sin entrada para el de Alejandro Sanz es algo para que nos hagamos una idea de en qué liga juega el cantante de Corazón partío. No podemos más que decir ¡olé, olé, olé! -con todos los respetos a los que están esperando poder conseguir ver a Alejandro- aunque haya una cara y una cruz.

Alejandro Sanz ha conseguido colgar el cartel de 'no hay entradas' en tan solo media hora. Todo un récord. Su próximo concierto Más es más llenará el estadio Vicente Calderón para deleite y tristeza de muchos.

Y hablamos de tristeza porque son miles los seguidores del cantante que no han logrado conseguir entrada. El pasado miércoles 1 de febrero se realizaba una preventa abierta a todo el mundo, para no mentir. Cualquiera que siguiera los pasos podía acceder a ella, lo único que había un tope para no agotarse el día de la venta oficial, viernes 3 de febrero de 2017. El corte fue aproximado como a los 4.000 con un máximo de 4 entradas por compra. De hecho la reventa fue bastante más lenta que la venta real... cerca de tres horas.

Ese miércoles y ese jueves el facebook se llenaba de miles de comentarios de personas que se quejaban porque las y los fans hubieran tenido el privilegio de haber comprado entradas antes, pero lo cierto, es como os venimos contando es que en esa preventa para súper seguidores, todos podíamos haber accedido que eso no quiere decir que haberlas comprado.

Aun así los nervios se crispaban pero una fan de su club de fans sensatamente justificaba también el que tuvieran algún privilegio. Esta fan reltaba que ella llevaba 20 años siendo del club de fans siguiéndole por todos los sitios, gastándose el dinero tanto en el club como en los conciertos o en lo que se terciera (con lo que ello conlleva tanto en los mejores momentos como en los que no han sido tan buenos) y que evidentemente era normal que tuvieran algún privilegio frente a personas que no eran tan seguidoras.

Si en la preventa del miércoles la web del cantante se colapsó, este viernes 3 comprar una entrada para el concierto de Alejandro Sanz era una misión imposible.

Colas virtuales de más de 35.000 personas, colas físicas en numerosos centros de El Corte Inglés donde esperaban con nervios las 10 de la mañana para poder conseguir una localidad... y un largo etcéteras de situaciones que han llevado a muchos a quedarse sin su ansiada localidad.

¿HABRÁ SEGUNDO CONCIERTO PARA ALEJANDRO SANZ?

Algunos lo han logrado y otros han visto como a las 10:30 se colgaba el 'sold out'. Esta situación ha llevado a muchos fans a pedir encarecidamente a Alejandro Sanz que por favor haga otro concierto: "Alejandro por favor amplía el concierto un día más" y a quejarse por aquellos que han comprado entradas para ponerlas a la reventa e incluso a pedirle ayuda contra la reventa.

La prueba la encontramos en páginas web donde ya se anuncia la venta de entradas por precios que van desde los 250 euros a más de 1.000 euros incluso con metedura de pata como esta que os presentamos ya que la reventa de entradas es ilegal y aquí uno la ha piciado un poco: "Se vende boligrafo y se regalan dos entradas para el Concierto del 24 Junio 2017 de Alejandro Sanz. Localidades sentadas 1 anfiteatro. 600 euros".

"ALEJANDRO (SANZ), AYÚDANOS Y LUCHA CONTRA LA REVENTA"

Unos anuncios que han indignado a los verdaderos fans de Alejandro Sanz. Así lo han demostrado en las redes sociales. "Están agotadas, no porque tus fans las hayamos podido comprar en los puntos de venta oficiales, sino porque páginas NO oficiales se han llevado miles de tus entradas y nos han dejado sin ellas. Vendiéndolas hasta por 1.000 euros. Alejandro, ayúdanos y lucha contra la reventa. Amplía el concierto para un día más y que esta gentuza, se quede sin poder re-vender sus entradas. Tenemos muchas ganas de verte, pero sin que nos engañen #MasEsMas", explicaba una usuaria en su página de Facebook.

LOS FANS VEN EN RAQUEL PERERA SU MÁXIMA ESPERANZA PARA QUE HAYA UN SEGUNDO CONCIERTO

Este argumento es el que han compartido muchas seguidoras que han escrito directamente en Twitter a Raquel Perera, mujer de Alejandro Sanz, por ejemplo cuando ella nos ha retuiteado. Muchos han pedido encarecidamente a Raquel que por favor haya un segundo concierto... y que por favor que ayudaran a luchar contra la reventa.

Esta petición generalizada de un segundo concierto ya ha llegado hasta la plataforma charge.org donde se pide al cantante un segundo concierto con entradas nominales para impedir la reventa. "Solicitamos que se haga otro concierto en el Vicente Calderón con entradas nominales. Porque es una vergüenza que se hayan agotado las entradas teniendo a muchísima gente online en espera y haciendo cola en diferentes Corte Ingles desde bien temprano y se hayan agotado dejándonos a muchos fans sin ellas.Porque ahora mismo te metes en páginas como Mundo Anuncio y están a precios desorbitados. Alejandro, somos fans, no ricas".

Una petición que quiere alcanzar las 1.000 firmas para poder lograr un segundo concierto de Más es más. ¿Atenderá Alejandro Sanz al deseo de sus miles de fans? Esperemos que sí por eso hemos puesto esta foto para que además de señal de victoria, sean dos conciertos...