Miley Cyrus no llega a tiempo para recoger su premio en los Teen Choice Awards

La edición de los Teen Choice Awards serán recordados por las grandes ausencias. Los divertidos premios, que arrancan la temporada de galardones al otro lado del charco, no fueron atendidos por muchos de los premiados y homenajeados, como Miley Cyrus, que en el último momento rehusó su presencia en el Centro Galen de la Universidad del Sur de California (Los Ángeles).

"¡Para mis queridos fans y para todos los que están viendo quiero decir gracias desde lo más profundo de mi corazón por presentar mi #TheUltimateChoiceAward ! Estoy devastada por no haber llegado al show cuando he tenido todas las intenciones de estar allí para aceptar y celebrar este honor", señaló la novia de Liam Hemsworth en su cuenta de Twitter. "He tratado de mantener el secreto pero ya no lo puedo esconder más. Mi nuevo single/video musical Younger Now saldrá este viernes y estoy muy ansiosa de compartirlo con ustedes", añadió la cantante.