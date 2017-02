Miranda Kerr confiesa en un descuido en una entrevista un detalle íntimo con su pareja de lo más sorprendente

Miranda Kerr, una de las supermodelos más deseadas del mundo y mejor cotizadas ha revelado una información de lo más jugosa y sorprendente en una entrevista a 'The Times' que seguro que dará mucho qué hablar. Y es que el Ángel de Victoria's Secret ha revelado uno de los detalles más íntimos de su relación con Evan Spiegel.

En la entrevista, al periodista se le ocurrió hacerle una pregunta de lo más íntima y personal a la modelo. Lo que nadie esperaba era lo que podía generar esa pregunta; una revelación sobre la pareja de lo más fuerte.

El periodista le preguntó qué anticonceptivo utilizaba a lo que ella respondió que ninguno. En un primer momento, ante tal respuesta, el periodista pensó que lo que estaba revelando Miranda era que estarían intentando ampliar la familia.

Y es que la modelo ya tiene un hijo de seis años fruto de un matrimonio anterior. Miranda Kerr estuvo casada con Orlando Bloom, el actor que ahora mantiene una relación con la cantante Katy Perry y se rumorea que quizá este mismo año pasen por el altar.

Sin embargo, Miranda Kerr no quiso que aquella contestación se malinterpretara y aclaró el tema, sorprendiendo todavía más al periodista, y a todos en realidad.

La modelo confesó que no utilizaba ningún método anticonceptivo no porque estuvieran buscando tener un hijo juntos sino porque su pareja era muy tradicional. Así, confesaba Miranda Kerr que todavía no había intimado con su pareja, el fundador de Snapchat, Evan Spiegel con el que se casará este mismo año.

Y es que nadie esperaba esta revelación. Una de las mujeres más amadas del mundo, deseada por todos y con miles de hombres envidiando a su pareja por tenerla a ella al lado... ¿Quién nos iba a decir a nosotros que la pareja todavía no había intimado?