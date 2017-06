Miriam Díaz Aroca vuelve a mostrar su lado más solidario con la gala de su proyecto 'Elígete'. Esta nueva iniciativa se trata de una propuesta escénica singular orientada a sensibilizar a la sociedad y a animar a las víctimas y a su entorno a denunciar el maltrato.

Miriam Díaz Aroca: Si, hoy y todos los días de nuestra vida para concienciar, el calendario hay que rellenarle todos los días y he decidido tirarme a la piscina llena de gente comprometida y gente con iniciativa e implicada y estoy encantada, emocionada porque la respuesta ha sido maravillosa.

M.D.A: En esto no puede haber medallas, fronteras ni colores, esto es un movimiento de unificación, donde hay unidad hay victoria, es una causa común, es defender y proteger la dignidad del ser humano. Si entramos en conflicto no avanzamos nunca.

M.D.A: Sí, pero tenemos que hacerlo todo los papás, tenemos que ser conscientes de lo que decimos y de lo que hacemos delante de ellos porque muchas veces mecanizamos patrones, no demasiado amables y podemos engendrar en ellos la semilla de futuros maltratadores o futuras víctimas, como adultos hay que ser muy responsables.

M.D.A: No tengo ni idea. Ten en cuenta que llevo dos meses dedicada a esto, encerrada, llamando, convenciendo y el resto del mundo no sé nada.

M.D.A: Pues que se resuelva, no te puedo decir nada. Yo trabajé con él en el 'Un, Dos, Tres' y mi experiencia con él ha sido maravillosa. Encantador pero no te puedo decir más, hace mucho que no sé nada de él. Le deseo lo mejor, por supuesto.