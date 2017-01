Mischa Barton aclara que no sufrió una crisis mental, sino que fue drogada

Si la noticia de que Mischa Barton había sido ingresada en psiquiatría, después de la publicación de unas imágenes por TMZ en las que la actriz aparece descontrolada, ha dado la vuelta al mundo y alertado a sus seguidores, pero más ha sorprendido el comunicado que ha enviado la actriz en las que explica el verdadero motivo de su estado mental.

Según ha desvelado la actriz en un comunicado después de ser dada de alta, su estado se debió a que fue drogada en contra de su voluntad, lo que le produjo la enajenación mental con la que fue encontrada por las fuerzas de seguridad de California.

"La noche del 25 de enero salí con un grupo de amigos a celebrar mi cumpleaños. Mientras tomábamos copas me di cuenta de que algo no iba bien ya que mi comportamiento comenzó a ser errático y se intensificó en las siguientes horas. Voluntariamente pedí ayuda profesional y fui informada por el personal del hospital de que había sido drogada con GHB (un fuerte anestésico depresor utlilizado por los violadores para atontar a sus víctimas). Tras una noche ingresada, ya estoy en casa y me encuentro bien. Quiero dar las gracias a todos los profesionales que me atendieron esa noche. Esto es una lección para todas las mujeres jóvenes ahí fuera. Tened cuidado con vuestras compañías", confiesa la actriz en su comunicado agradeciendo la preocupación de sus seguidores y alertado de los peligros de que nos puedan meter algo en la copa.

Aunque no es la primera vez que Mischa tiene que pasar por tratamiento psiquiátrico, parece ser que esta vez no se debe a un propio de salud, sino que la actriz habría sido víctima y se intentasen según sus palabras aprovechar de ella.