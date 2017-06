Mogwai se lleva el gato al agua en el segundo día del Primavera Sound

EUROPA PRESS

Carles Puigdemont y Santi Vila visitan el festival durante una hora

El Festival Primavera Sound de Barcelona ha vivido la noche de este viernes un multitudinario concierto sorpresa de los escoceses Mogwai, que han llenado hasta los confines la zona electrónica del festival llevándose el gato al agua de la jornada.

El concierto casi sorpresa de Mogwai --anunciado a las 17.30 horas-- ha arrancado con una enorme afluencia de público en el nuevo Bacardí Stage, donde la banda ha enseñando en primicia mundial algunos temas de su próximo álbum 'Every country's sun', ante una inusitada afluencia de fans de esta parte del festival, que ha hecho largas colas para cruzar el puente de acceso al escenario, consiguiendo transformar la zona electrónica en una afamada y atmosférica arena indie.

Minutos antes, con solo dos discos, la joven banda vasca Belako, ha actuado en el escenario Heineken llenando el Parc del Fòrum de un rock con notas de electrónica y pinceladas punk de la mano de su disco 'Hamen' ante un entregado público que poco a poco ha ido acercándose a sus pies y que ha terminado aclamando su maestría.

La propuesta poco convencional del italiano Ionosonouncane ha arrancado a media tarde en el escenario Adidas con sonidos oscuros e hipnóticos que han evolucionado hacia ritmos dance, toques ácidos y melodías que beben del pop más tradicional de su país, en un cóctel de estilos que ha protagonizado una de las primeras propuestas bailables de esta segunda jornada.

"Tenemos 50 minutos, hagamos que merezcan la pena", ha señalado al comienzo de su concierto el británico de origen sudanés Ahmed Gallab, líder del proyecto Sinkane, que ha cumplido su palabra con destellos funk, kraut rock y pop, demostrando su habilidad tanto a las cuerdas como en la batería, y haciendo uso de una electrónica que ha llevado a todos, banda y público, al centro de la pista de baile.

LLENO ABSOLUTO DE SAMPHA

Ha destacado de la segunda jornada el lleno absoluto del británico Sampha, colaborador de Drake, Jessie Ware, Kanye West y Katy B: el productor ha debutado con el pop negro de su trabajo en solitario, 'Process', con el que ha congregado a sus pies a miles de fans anonadados con su propuesta de soul contemporáneo.

Más tarde, el cantante y escritor canadiense Mac DeMarco ha conquistado con sus temas jangle-pop presentando su último disco 'This Old Dog', con el que ha logrado hipnotizar a la mayor parte del festival a base de canciones como 'On the level', 'Freaking' y 'Moonlight' dándose un baño de masas.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha visitado a las 19.30 horas el recinto Parc del Fòrum acompañado por el codirector del certamen, Alberto Guijarro, atendiendo a 'selfies' de algunos espontáneos y en una cohorte a la que se ha sumado más tarde el conseller, Santi Vila, dando un paseo de aproximadamente una hora.

Fieles a su cita anual, Shellac, el trío comandado por el productor Steve Albini, ha vuelto a desengrasar sus cortantes riffs y base rítmica, mientras que los icónicos Descendents han puesto patas arriba el escenario con un festivo concierto.

La calidez de los estadounidenses The Magnetic Fields ha inundado después el Auditorio del Fórum en una velada marcada por la presentación del nuevo álbum '50 Song Memoir', una suerte de autobiografía de Stephen Merritt que, al llegar a la cincuentena, ha escrito 50 canciones experienciales, una por año, y también ha entonado una aplaudida 'I think I'll make another world'.

Con cierta exclusividad, los suecos The Radio Dept han participado en un concierto reducido en el escenario Heineken Hidden Satge, al que han llevado su nuevo disco de canción-protesta bailable 'Running Out of Love', que han entremezclado con algunos de sus hits más esperados como 'Heaven's on fire'.

Ya a última hora, los escenarios del Primavera Sound han sido testigos del regreso del sonido desolado de los escoceses Arab Strap, que han recuperado el impacto de sus trabajos como 'Philophobia', 'The Red Thread' y 'The las romance' repletos de paisajes atmosféricos y notas electrónicas.

THE XX, POP ELECTRÓNICO

A partir de las 23 horas será el turno de The XX, uno de los cabezas de cartel de este viernes, que volverán a hacer gala de su pop electrónico repleto de claroscuros, melodías memorables y melancolía servida entre sintetizadores.

Precisamente, el líder de la banda Jaimie XX sustituirá a partir de las 2 de la madrugada a Frank Ocean en el cartel del que se dio de baja a última hora, mientras que el rock de Swans, con su último disco 'The Glowing Man' bajo el brazo, y el hip hop deslenguado de Run The Jewels serán algunos de los grupos más trasnochadores y esperados por el público.