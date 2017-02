Mónica Martín Luque, sobre Ivonne Reyes: "Creo que está concursado muy bien"

Mónica Martín Luque cree que su amiga Ivonne Reyes lo está haciendo muy bien en Gran Hermano VIP: "Estoy siguiendo muy poquito, más que nada porque no tengo tiempo y veo poquito y luego me va contando todo el mundo. Mis amigas me van llamando y me van diciendo. Yo la veo muy bien, creo que está concursando muy bien," y reitera "lo poco que he visto, creo que está concursando muy bien".

Sobre su relación con Sergio, Mónica comentó : "Que qué mono es. La verdad es que es mono, ella es estupenda y bueno, con la edad nos echamos las manos a la cabeza y si fuera un hombre con una novia joven sería normal". En cuanto a la polémica de Pepe Navarro y el hijo, Mónica comentó: "Hombre, pues me imagino que ella seguirá en su opinión. Es un tema tan complicado todo esto, si ella dice que su hijo es hijo de Pepe Navarro, pues ella lo dice, pero me imagino que cuando salga de la casa se verá todo. Es súper complicado". En lo que sí que se mostró muy sincera fue con la resolución del Caso Nóos: "Pues me he enterado hoy justamente de todo, porque me había quedado en que lo habían imputado y ahora se va a casa. Martín Luque resuelve "es que prefiero no opinar".