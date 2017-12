Montoro niega que haya "discriminación" con Cataluña en el reclamo del IVA de las subvenciones a cultura y ciencia

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado este martes 12 de diciembre que "no hay discriminación alguna" con Cataluña en la reclamación por parte de su departamento del IVA por las subvenciones recibidas por equipamientos culturales y centros de investigación.

Para Montoro, la Agencia Tributaria "únicamente está cumpliendo con su obligación" y no está aplicando retroactivamente la ley, si no que "cumple cuando se trata de devoluciones que no tienen sentido". "De hecho, se procede a esta regularización en toda España, no solo en Cataluña, donde estas actuaciones vienen a representar el 10% del total", ha destacado.